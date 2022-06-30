Торжество Святых Апостолов Петра и Павла в московском кафедральном соборе возглавил Апостольский нунций в РФ (+ ФОТО)

В среду 29 июня Церковь отпраздновала один из самых древних праздников – торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Греко-католики и православные отмечают этот праздник по юлианскому календарю 12 июля (29 июня по ст. стилю) — в Церквях византийской традиции на эту дату приходится окончание Петрова поста.

Церковное предание и исторические хроники об этой дате рассказывают следующее: именно в этот день в 258 году, в эпоху гонений на христиан при императоре Валериане, чтобы уберечь от осквернения мощи святых Петра и Павла, они были перенесены в катакомбы, расположенные в южной части Рима на Аппиевой дороге (с XI в. эти катакомбы стали называть именем св. Себастьяна, так как расположены рядом с построенной позднее в его честь базиликой). А в первой половине IV века, то есть уже после окончания гонений, Папа Сильвестр I возвратил драгоценные мощи на прежнее место упокоения. На могилах святых апостолов, принявших мученические смерти за Христа, императором Константином были воздвигнуты две базилики: на месте одной из них в настоящее время находится собор Святого Петра, а на другой – базилика Святого Павла-вне-стен. По традиции в Риме 29 июня совершаются три Святые Мессы – в базилике Святого Петра, в базилике Святого Павла-вне-стен и в катакомбах Сан-Себастьяно.

Поэтому вчера в Московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии состоялась торжественная Святая Месса, которую возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло в братском сослужении с именинниками этого дня: митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископом Павлом Пецци, секретарем нунциатуры монс. Петром Тарнавским, викарием Архиепископа Армянской католической Церкви в России протоархимандритом Петросом Есаяном, а также другими священнослужителями.

В самом начале богослужения монс. Д’Аниелло обратился ко всем со словами приветствия, в которых поздравил и Папу Римского Франциска и всех присутствующих с торжеством, особо подчеркнув, что он «хотел бы сердечно поблагодарить Церковь в Российской Федерации за ее единение и общение со Святым Отцом, за искреннюю верность делу Божьему и Преемнику Петра. Также посол Ватикана выразил дань признательности «за те простые дела, которые Поместная Церковь постоянно совершает в духовном измерении, в социальной сфере, в диалоге и готовности к сотрудничеству». И призвал к совместной молитве за Св. Отца, за Церковь в России и за всех верных, «чтобы Бог всегда подавал нам милости необходимые для того, чтобы быть Его достойными учениками, сеятелями мира и любви!».

В слове проповеди, сказанном уже после прочтения Евангелия, Владыка Павел – как бы в ответ на предыдущее приветствие собрата – поблагодарил Владыку Джованни за его согласие предстоять на нынешнем богослужении и выразил надежду, что это станет новой хорошей традицией. Далее митрополит размышлял о той важной миссии, которая была поручена Христом Его святым апостолам Петру и Павлу, а также об ответственности, которая, в связи с этим, легла на них. Завершая свою проповедь, архиепископ-митрополит сказал: «Дорогие братья и сестры, пусть ходатайство этих великих апостолов сопровождает вас, ваше призвание, ваши семьи и вашу миссию в этом обществе, в котором призвал каждого из нас Сам Бог».

А в конце службы архиепископ Джованни Д’Аниелло поблагодарил всех, за участие в совершенной Литургии, а также поздравил тех, кто носит имена Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла с днем Ангела, и, в свою очередь, выразил признательность архиепископу Павлу Пецци «за его приглашение быть предстоятелем и на следующих богослужениях в ближайшие годы».

Святая Месса завершилась совместным благословением, преподанным всем верным через двух служивших архиепископов.



Текст и фото Ольги Дубягиной