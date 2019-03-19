Торжество Святого Иосифа — шестая годовщина начала понтификата Папы Франциска и тезоименитство Папы на покое Бенедикта XVI

Торжество Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии — это выходной день в Ватикане, а также годовщина инаугурации понтификата Папы Франциска и день тезоименитства его предшественника на Престоле Святого Петра — Папы на покое Бенедикта XVI.

Папа Франциск — первый в истории Понтифик родом из Нового Света — официально приступил к своему высокому служению спустя шесть дней после завершения конклава, 19 марта 2013 г. В тот день он возглавил торжественную Мессу на площади Св. Петра, в ходе которой ему были вручены символы власти Понтифика и он принял присягу верности и послушания со стороны коллегии кардиналов. В том богослужении приняло участие более 200 тысяч человек со всех концов мира, включая делегатов от 132 государств и международных организаций, 33 религиозных конфессий. Среди глав государств присутствовали 6 монархов, 31 президент и 11 премьер-министров.

Перед началом Мессы Папа Франциск совершил многозначительный жест, который можно назвать «эпиграфом» всего его понтификата. Проезжая по площади Святого Петра между секторами, Святейший Отец заметил парализованного человека. Он тут же велел остановиться, сошел с «папамобиля», подошел к этому человеку, обнял и поцеловал его. С тех пор призывы к милосердию, прежде всего по отношению к «малым мира сего», не сходят с уст Папы-иезуита, принявшего имя Бедняка из Ассизи.

Ту свою проповедь в день инаугурации своего понтфиката шесть лет назад Папа Франциск начал такими словами:

Дорогие братья и сестры! Благодарение Богу за предоставленную мне возможность отслужить эту Святую Мессу по случаю начала моего служения Петрова именно в торжество Святого Иосифа, Обручника Пречистой Девы Марии и Небесного Покровителя Вселенской Церкви: это весьма богатое смыслом совпадение, тем более, если сюда добавить еще и тезоименитство моего досточтимого предшественника…

А завершил ее так:

«Оберегать Иисуса и Марию, оберегать всё творение, оберегать каждого человека, в особенности же бедных, оберегать нас самих: вот к какому служению призван Епископ Рима, но к нему призваны также все мы, чтобы снова воссияла звезда надежды. Так будем же сберегать всё то, чем одарил нас Бог! Я прошу заступничества Пречистой Девы Марии, святого Иосифа, святых Петра и Павла, святого Франциска, и чтобы Святой Дух сопутствовал моему служению. А всем вам я говорю: молитесь за меня!»

Впоследствии эту просьбу-призыв — «молитесь за меня» — мы слышали и продолжаем слышать из уст Папы Франциска очень часто, практически постоянно. Этим он дает понять, какого именно подарка он ожидает от нас, и не только по случаю годовщин и других памятных дат, но и каждый день — молитвы. Мы вспомним в своих молитвах и первого в Новое Время Папу-немца — Бенедикта XVI, который в Святом Крещении был наречен Йозефом. Нет сомнений, что сам он, добровольно избравший ныне затворнический образ жизни, непрестанно молится за нас, как это он и обещал при прощании.

По материалам Vatican News