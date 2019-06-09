Торжество Пятидесятницы в главном храме Преображенской епархии (+ФОТО)

9 июня, в завершающее Пасхальное время торжество Пятидесятницы, Владыка Иосиф Верт возглавил святую Мессу и произнес проповедь в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Епископу сослужили настоятель собора отец Денис Марчишин и эконом епархии отец Иван Лега.

Молящиеся и слушающие проповедь верные смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого в этот день Церковью торжества. Святой Дух и сегодня сходит на учеников Иисуса Христа как почти две тысячи лет назад Он сходил на новорожденную Церковь в Иерусалиме. Огонь, как символ Святого Духа, указывает на свойства и действия Третьего Лица Пресвятой Троицы: Он – Начало всепроникающей любви и очищения, а также Первоисточник света, ведущего к познанию всей полноты истины. Другой символ Святого Духа – это дуновение или дыхание. Он отражает силу, а вместе с тем и деликатность Божественной любви. Особым образом испрашивая в день Пятидесятницы благодатные дары Святого Духа, мы становимся подлинными свидетелями перед миром искупительной Смерти и дарующего всем нам жизнь Воскресения нашего Господа.

По существующей традиции Ординарий Преображенской епархии преподал в торжество Пятидесятницы таинство Миропомазания верным новосибирских приходов, прошедшим надлежащую подготовку. На этот раз к Таинству христианской зрелости приступило четыре человека, а еще двое юных прихожан приняли в этот день свое Первое Святое Причастие.

Подробности последнего в этом году богослужения Пасхального времени — в фоторепортаже студии КАНА: