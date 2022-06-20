Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходе новосибирских францисканцев (ФОТО)

О том, как в минувшее воскресенье 19 июня отпраздновали Corpus Christi в новосибирской общине Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии рассказывает администратор прихода Оксана Кондратьева:

— Вот уже второй год подряд после длительного промежутка времени (более 15 лет) нам выпадает возможность отмечать это Торжество непосредственно в нашем левобережном приходе.

Праздничную Святую Мессу служили вместе настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM, и настоятель монашеской францисканской обители отец Коррадо Трабукки, OFM. Проповедовал после чтения Евангелия отец Коррадо.

А затем, после Литургии, была Евхаристическая процессия, которую мы все с трепетом и надеждой ждали, так как синоптики обещали нам дождь. Но Богу было угодно, чтобы процессия к четырем алтарям всё-таки состоялась. Мы последовали Крестным ходом к алтарям вне храма, и вновь пережили такое прекрасное чувство, которое нельзя сравнить ни с чем — как же было всё торжественно, тепло и душевно!

Кстати, интересный момент общинной «синодальности»: поскольку в нашем приходе есть три общины сестер из двух конгрегаций – Св. Елизаветы Венгерской и Св. Терезы Калькуттской, то каждая из общин взяла на себя организацию одного из алтарей. А еще один алтарь был подготовлен фантазией и силами наших прихожан.

Благодарим Господа за дарованную нам хорошую погоду в это Торжество и за то, что мы вновь могли, пусть даже в пределах приходских стен, пройти по улице, прославляя Тело и Кровь Христа!

Мир и добро!