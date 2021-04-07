Прием в ознаменование окончания каденции нунция Святой Земли прошел в Апостольской делегации Иерусалима

5 апреля в Апостольской делегации Ватикана, расположенной в восточном Иерусалиме, состоялся торжественный прием в ознаменование окончания каденции нунция Святой Земли архиепископа Леопольдо Джирелли.

Трехлетний срок полномочий архиепископа Джирелли был отмечен немалыми успехами на церковно-дипломатическом поприще, большим вниманием нунция к жизни католических приходских и монастырских общин Святой Земли, укреплением позиций Ватикана в Израиле и Палестине в области межцерковного и межкультурного диалога, достижениями в области религиозного образования христианской молодежи Святого города.

Вечер почтили своим присутствием Иерусалимский Патриарх Феофил III, Генеральный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, Кустод Святой Земли Франческо Паттон, главы и представители христианских Церквей, представители дипломатического корпуса европейских стран и деловых кругов государства Израиль.

С речами перед собравшимися выступили Генеральный консул Великобритании в Иерусалиме Филипп Холл и Латинский Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Затем с ответным словом перед гостями Апостольской делегации выступил архиепископ Леопольдо Джирелли.

В приеме принял участие Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), который преподнес архиепископу Леопольдо Джирелли памятный дар, сердечно поблагодарил за позитивный опыт общения и сотрудничества, а также пожелал дальнейших успехов в дипломатическом и церковном служении, которое архиепископ продолжит в Индии.

Источник: Пресс-служба Русской Духовной Миссии