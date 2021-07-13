В Тэзе пройдет встреча молодых христиан и мусульман

Экуменическая община Тэзе в очередной раз приглашает молодых христиан и мусульман на дружескую встречу. Она состоится 15-18 июля 2021 года, её тема: «Совместная работа во имя братства людей и защиты творения».

Братья из общины призвали молодых христиан направить это приглашение друзьям-мусульманам. Особенно надеются на внимание к повестке молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Встречи и семинары по христианско-мусульманскому диалогу будут проводиться в течение четырех дней.

Спикерами и аниматорами программы станут известные имамы, представители французского епископата и католической благотворительной организации Secours Catholique, активисты межконфессионального молодежного движения, которые предложат молодым участникам положительный опыт религиозного диалога. Участники также смогут познакомиться с видео-свидетельствами из нескольких стран Ближнего Востока, сообщает Vatican News.