Теракт в католическом соборе. Папа: Господь да обратит сердца творящих зло

После чтения молитвы «Ангел Господень» во время встречи с верующими в медицинском центре «Hogar Buen Samaritan» Папа Франциск помолился о жертвах теракта в соборе на Филиппинах. Святейший Отец также помянул жертв катастроф в Бразилии и Мексике и помолился о мире в Венесуэле. Папа пояснил, что заключительная Месса Всемирного дня молодежи в Панаме была посвящена курсантам колумбийской полиции, погибшим от взрыва автомобиля 17 января в Боготе.

В последний день пребывания в Панаме, после заключительной Мессы, Папа посетил фонд, созданный поместной Церковью с целью помочь детям и взрослым с ВИЧ/СПИДом, и обратился к пациентам и врачам с речью. Затем, после чтения «Ангелуса», Святейший Отец упомянул о взрывах бомб в соборе Борогодицы Кармельской в городе Холо на юге Филиппин, в провинции Сулу. В результате теракта, ответственность за который взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, погибли 20 человек и ранены более ста.

Папа выразил твердое осуждение этому акту насилия и вознес молитву о погибших и раненых, а также о мирном сосуществовании на Филиппинах.

В Международный день памяти жертв Холокоста Святейший Отец призвал помнить «о прошлом, о прошлых трагедиях и извлечь уроки из черных страниц истории, чтобы мы никогда не повторяли этих ошибок», а также стремиться к справедливости, укреплять согласие и поддерживать интеграцию, чтобы содействовать миру и созидать лучшее будущее.

Вознося молитву о жертвах трагедий, которые обрушились на штат Минас-Жерайс в Бразилии и штат Идальго в Мексике, Папа сказал: «Вверяю Божьему милосердию всех жертв и молюсь о раненых, выражаю любовь и духовную близость их семьям и всему населению».

Далее, коснувшись политического кризиса в Венесуэле, Святейший Отец сказал: «Здесь, в Панаме, я много думал о венесуэльском народе, с которым в эти дни я ощущаю особо тесную связь. В этой сложившейся серьезной ситуации я прошу Господа, чтобы было найдено справедливое и мирное решение, которое позволило бы преодолеть кризис, соблюдая права человека и стремясь при этом исключительно ко благу всех жителей страны. Призываю вас помолиться, заступничеством покровительницы Венесуэлы Пресвятой Богородицы Коромото».



Источник: Vatican News