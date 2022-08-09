Теологическая школа в Средней Азии (+ ФОТО)

С 24 по 30 июля в иезуитском центре на Иссык-Куле (Киргизия) состоялась первая Летняя богословская школа. Лидеры-миряне Католической Церкви в Средней Азии первый раз в истории имели возможность участвовать в академических занятиях по богословию.

Двадцать участников из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана в течение недели посещали лекции (по четыре — ежедневно). Все занятия проводились на русском языке.

Во время этой недельной сессии организаторами были предложены лекции по следующим предметам: История христианства в Средней Азии; Введение в нравственное богословие; Введение в Библию; а также Избранные вопросы христианской антропологии.

Занятия вели профессор Папского Григорианского Университета в Риме о. Томас Гарсиа SJ, специалист по церковной истории Кэвин Уайт (Алма-Ата), а также священники-иезуиты из Кыргызстана – о. Энтони Коркоран и о. Рафаил Буловски.

Главная идея Летней богословской школы — дать возможность местным католикам академический и интеллектуальный опыт в сфере богословия. Кроме получения специализированного знания, участники также имели возможность вести дискуссию и интересные интеллектуальные споры. Каждый день завершался «круглым столом», во время которого участники школы делились впечатлениями, которые их особенно вдохновили. В свободное от занятий время участники Школы вместе молились, общались и делились опытом своих поместных Церквей.

К сожалению, из-за напряженной обстановки на кыргызско-таджикской границе католики из Таджикистана не смогли принять участие в этом мероприятии.

Организатором Летней богословской школы является община иезуитов в Кыргызстане. Участники Школы были направлены своими ординариями. Как участники, так и организаторы закончили нынешнюю встречу на Иссык-Куле с искренним желанием и надежной на её продолжение в следующем году.

Отец Рафаил Буловски, SJ

catholic.kg