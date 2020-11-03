«Тайны католических семинарий» о. Леонард Адушкевич, OSPPE (ВИДЕО)

На канале гомельского православного Свято-Никольского монастыря появилось продолжение видео-интервью с настоятелем католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Гомеле (Белоруссия).

«Тайны католических семинарий» — очередная передача из цикла «ОМУТ БОГОСЛОВИЯ», который ведёт известный христианский публицист, писатель, телеведущий о. Савва (Мажуко).

В передаче отец Савва — православный священник, архимандрит, насельник Свято-Никольского монастыря — беседует со своим хорошим знакомым — католическим священником Леонардом Адушкевичем, который принадлежит к ордену святого Павла — первого отшельника (паулинов).

«Что такое новициат? Особенности обучения в семинарии ордена отцов паулинов? Как происходит финансирование обучения? Изучают ли в семинарии труды Маркса? Играют ли в футбол? Что значит вечные обеты? Как их получить? Сколько стоит «грошик святого Петра»? Происходит ли «профессиональный» отбор семинаристов, будущих священников?» — обо всём этом упоминается в 30-минутной беседе.



(Ранее в сеть уже было выложена первая часть беседы двух священников — «Что такое монашеский орден?»)

Смотрите видео-запись новой передачи из цикла «ОМУТ БОГОСЛОВИЯ»: