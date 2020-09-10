«Что такое монашеский орден?» — православный священник взял интервью у католического (ВИДЕО)

На канале гомельского православного Свято-Никольского монастыря появилось видео-интервью с настоятелем католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Гомеле, сообщает белорусский портал Katolik.life.

«Что такое монашеский орден?» называется очередная передача из цикла «ОМУТ БОГОСЛОВИЯ», который ведёт известный христианский публицист, писатель, телеведущий о. Савва (Мажуко).

В передаче отец Савва — православный священник, архимандрит, насельник Свято-Никольского монастыря — беседует о монашестве в Католической церкви со своим хорошим знакомым — католическим священником отцом Леонардом Адушкевичем, который принадлежит к ордену святого Павла — первого отшельника (паулинов).

«Кто был первым христианским святым монахом-пустынником и отшельником, почитаемым православной и католической церковью? Что мы знаем об истории возникновения католических монастырей? Что значит орден? Однородно ли монашество в католическом мире? Возникают ли конфликты между братьями разных орденов? Кто возглавляет орден? Что такое капитул? Как стать католическим монахом? Можно ли отказаться от монашеского пути? Где проводит последние дни своей жизни престарелый монах?» — обо всём этом упоминается в 30-минутной беседе.

Katolik.life также сообщает, что пока в сеть выложена только первая часть интервью.