В Монголии Папе Римскому рассказали о православии в этой стране

Во время Апостольского визита в Монголию Папе Римскому Франциску было рассказано о православии в этой стране. Настоятель Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе, единственного храма Русской Православной Церкви в Монголии, священник Антоний Гусев, принял участие в экуменической и межрелигиозной встрече с Папой и напомнил о том, что Петр Ордынский, правнук Чингисхана и племянник хана Берке, был причислен к лику святых, пишет ТАСС.

«Слушая проповеди святителя Кирилла Ростовского, который в то время пребывал в Золотой Орде, он проникся Словом Божьим и уехал вместе со святителем Кириллом в Ростов Великий, где впоследствии построил храм в честь святых апостолов Петра и Павла, а затем основал монастырь, который действует по сей день», — сказал священник в обращении к Франциску, текст которого привел Зал печати Св. Престола. Он также отметил, что православие в Монголию начало проникать в XII-XIII веках.

Официально Православная Церковь появилась в Монголии с открытием российского консульства в Урге. Первая литургия была совершена 4 апреля 1864 года в храме Живоначальной Троицы. Отец Антоний также напомнил о мученических страницах истории церкви в Монголии и о том, что приход возобновил свою работу в 1996 году. Строительство нынешнего Свято-Троицкого храма началось в 2001 году под руководством митрополита Калининградского и Смоленского, ныне Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Таким образом, началась современная история РПЦ в буддистской стране.

Встреча с Папой Римским Франциском была важным событием для православного сообщества в Монголии. Она позволила укрепить связи между Русской Православной и Католической Церквями, а также продемонстрировала взаимное уважение и диалог между различными религиозными традициями. Папа Римский выразил свою поддержку православной общине в Монголии и призвал всех христиан к единству и сотрудничеству.

Во встрече с понтификом приняли участие также представители разных религий, включая буддизм, ислам, индуизм, монгольский шаманизм.

Со свой стороны Папа Франциск заявил, что Католическая Церковь твердо верит «в экуменический, межрелигиозный и культурный диалог». «Ее вера основана на вечном диалоге между Богом и человечеством, воплощенном в личности Иисуса Христа. Со смирением и в духе служения <…> Церковь предлагает доставшееся ей сокровище каждому человеку и каждой культуре, оставаясь открытой и прислушиваясь к тому, что могут предложить другие религиозные традиции», — сказал Папа Римский. Он добавил, что диалог «не сглаживает различия, но помогает их понять, сохраняет их оригинальность». «У нас общее происхождение, дающее нам всем одинаковое достоинство, и общий путь, который мы можем пройти только вместе», — отметил Франциск.

Это была 43-я зарубежная поездка Франциска. Впервые в истории Папа Римский отправился в Монголию, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году. С 2003 года в Улан-Баторе действует Апостольская префектура — административно-территориальная единица Римско-Католической Церкви.