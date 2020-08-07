Святой Престол внёс коррективы в полномочия патриархов Восточных Католических Церквей на Аравийском полуострове

Папа Франциск постановил внести изменения в полномочия патриархов Восточных Католических Церквей, юрисдикция которых распространяется на Аравийский полуостров. Соответствующий рескрипт вступил в силу 6 августа 2020 г.

Решение было принято с учетом исторического фактора и просьбы самих иерархов, а также для большего духовного блага верующих. До сих пор данный вопрос регулировался двумя постановлениями: от 6 марта 2003 г. и от 8 апреля 2006 г. Изменяя предписания, Предстоятель Вселенской Церкви постановил, что отныне юрисдикция всех патриархов Восточных Католических Церквей (и только их) распространяется на весь Аравийский полуостров – на Апостольские викариаты Северной Аравии и Южной Аравии, однако же пастырское окормление верных упомянутых общин на этой территории теперь будет осуществляться в координации с апостольскими викариями. Отныне именно апостольские викарии, за исключением прерогатив, зарезервированных за апостольскими нунциями, являются представителями Католической Церкви в контактах с политическими властями соответствующих стран и к ним же по всем связанным с этим вопросам восточные католические патриархи и будут обращаться.

Возможная имплементация Синодами Патриарших Церквей sui iuris новых церковных инструкций теперь будет подлежать предварительному одобрению Святого Престола. Это отступление от §85 Кодекса Канонического Права Восточных Католических Церквей вводится на пять лет, после чего будет пересмотрено.

Два упомянутых постановления от 6 марта 2003 г. и от 8 апреля 2006 г. остаются в силе для всех верных Восточных Церквей, не принадлежащих к Патриаршим Церквам sui iuris, присутствующим на Аравийском полуострове.

По материалам Vatican News