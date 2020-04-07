Святой Престол призвал обратить самое пристальное внимание на ситуацию пожилых людей в условиях пандемии

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни издал документ, в котором обратился ко всем верующим и в особенности к пожилым людям в связи с чрезвычайной ситуацией, которая отражается прежде всего на самых уязвимых. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В сердце «неожиданной и неистовой бури мы увидели, – как сказал Папа Франциск, – что все находимся в одной лодке». В этой лодке находятся также пожилые люди и, как все, они хрупки и растерянны. «К ним обращены сегодня наши мысли, исполненные тревоги и благодарности», – читаем в документе ватиканского Департамента. В эти дни, тяжелые для всех нас, именно старшее поколение платит самую высокую цену в условиях пандемии КОВИД-19. Статистика гласит, что более 80 процентов жертв коронавируса – это люди старше 70 лет.

Несколько недель назад Папа Франциск сказал, что «одиночество может быть болезнью, но с помощью любви, близости и духовного утешения мы можем ее исцелить». «Если верно то, что коронавирус наиболее смертоносен, когда встречается с ослабленным организмом, во многих случаях в анамнезе имеется патология одиночества. Не случайно мы становимся свидетелями ужасающих и многочисленных смертей именно тех людей, которые живут вдали от семьи, в условиях ослабляющего и неутешительного одиночества».

Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы исправить эту ситуацию оставления пожилых людей: в сегодняшнем контексте это может означать спасение жизней. В эти дни Церковь старается найти способы, чтобы помочь пожилым. Невозможность посещений побуждает к новым, креативным способам: это могут быть телефонные звонки, видеопослания, голосовые послания и традиционные письма одиноким людям. Многие приходы занимаются доставкой еды и лекарств тем, кто не может выйти из дома. Почти повсюду священники продолжают ходить по домам и преподавать Таинства. Многочисленные волонтеры, в том числе молодые, создают сети солидарности. Все мы можем что-то сделать для пожилых людей: молиться за них, лечить недуг одиночества, создавать сети взаимопомощи. «Давайте не оставлять пожилых в одиночестве, потому что в условиях одиночества коронавирус убивает еще больше».

Особое внимание в документе уделяется тем, кто проживает в домах престарелых: «Ежедневно мы слышим ужасные новости об их состоянии, и там уже умерли тысячи людей». Скопление в одном месте большого числа ослабленных, уязвимых людей и нехватка средств индивидуальной защиты создает ситуации, которым очень тяжело противостоять.

«И всё же актуальный кризис порожден отсутствием социального и терапевтического сопровождения, корни которого гораздо глубже. При всей сложности ситуации, которую мы переживаем, необходимо внести ясность: спасение жизни пожилых людей, живущих в специальных учреждениях, или же одиноких и больных, – это такой же приоритет, как и спасение любого другого человека. В странах, где пандемия имеет пока ограниченные масштабы, еще можно успеть принять превентивные меры, чтобы их защитить». От этого зависит будущее наших церковных общин и наших обществ, поскольку, как утверждает Папа Франциск, «пожилые люди – это настоящее и будущее Церкви».

В эти дни в детях и внуках, в волонтерах и всех, кто помогает пожилым, возобновляется «сострадание женщин, которые отправляются ко гробу, чтобы позаботиться о теле Иисуса». «Как и они, мы боимся и, как они, знаем, что не сможем жить – хотя и соблюдая дистанцию – без сострадания, которому Он нас научил. Как и они, скоро мы поймем, что было необходимо находиться рядом даже когда это казалось бесполезным и опасным, веря словам ангела, призывающего не бояться».

Документ Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни завершается призывом: «Давайте объединимся в молитве о бабушках и дедушках, о пожилых всего мира. Обнимем их все вместе мыслью и сердцем, а там, где это возможно, сделаем так, чтобы они не оставались в одиночестве».