Святой Престол обратился к индуистам с призывом строить братские отношения

Папский Совет по межрелигиозному диалогу направил традиционное ежегодное послание мировой индуистской общине по случаю одного из самых важных её праздников – Дивали, который символизирует победу добра над злом и будет отмечаться 27 октября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании за подписью председателя упомянутого Папского Совета кардинала Мигеля Гиксота звучит настоятельный призыв ко всем людям, особенно к христианам и индуистам, повсюду строить братство и мирное добрососедство. «Жить в духе братства и дружбы, в постоянном диалоге – это естественное следствие принадлежности к индуистскому или христианскому вероисповеданию». «Наряду с беспрецедентным прогрессом во многих областях, – говорится в послании, – мы живём в эпоху, когда, с одной стороны, прилагаются усилия для межрелигиозного и межкультурного диалога, сотрудничества и братской солидарности; с другой стороны, некоторые религиозные деятели проявляют апатию, равнодушие и даже ненависть по отношению к другим. Нередко это происходит из-за непризнания в другом человеке брата». Индикатором и вдохновением для того, чтобы «видеть в другом брата, которого нужно поддерживать и любить», является декларация «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства» – исторический документ, подписанный 4 февраля этого года в Абу-Даби Папой Франциском и верховным имамом университета Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайибом.

Ссылаясь на слова Папы Иоанна Павла II из его Послания на XXV Всемирный день мира (1992 г.), кардинал Гиксот подчёркивает, что «по своей природе религия способствует всё более солидарным отношениям между людьми». В послании Папского Совета отмечается, что сегодня перед нами стоит задача «сеять семена братства» на земле: «Хотя в заголовках газет преобладают негативные новости, это не должно ослаблять нашу решимость сеять семена братства: растёт сокрытое от глаз великое множество добра, и это даёт нам надежду на построение мира и солидарности вместе с последователями других религий и со всеми людьми доброй воли». В послании звучит призыв к более активному участию в созидании братства и мирного сосуществования, «в центре которого находится всеобщее благо», о чём говорил Папа Франциск в Болонье в 2018 году, на открытии межрелигиозного молебна о мире.

Папский Совет по межрелигиозному диалогу призывает индуистских братьев следовать примеру Махатмы Ганди (в 150-летие его рождения), которого святой Иоанн Павел II считал «выдающимся и мужественным свидетелем истины, любви и ненасилия». Ссылаясь на «глубокие религиозные убеждения и общую заботу о благе человеческой семьи», присущие индуистам и христианам, документ завершается универсальным призывом: «Соединим же наши руки с руками представителей различных религиозных традиций и всех людей доброй воли; будем стремиться сделать всё возможное – с чувством всеобщей ответственности – для построения более братского и мирного общества».