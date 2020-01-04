Святой Престол обеспокоен американо-иранский кризисом

В телефонном интервью Ватиканскому радио Апостольский нунций в Иране архиепископ Лео Боккарди говорил о ситуации напряжённости и протестов, вызванных убийством генерала Сулеймани; по словам прелата, необходимо использовать оружие переговоров и справедливости. Сообщает Vatican News.

Эскалация напряжённости между Вашингтоном и Тегераном после гибели одной из ключевых фигур иранского истеблишмента генерала Касема Сулеймани, ставшего жертвой американского воздушного нападения, вызывает беспокойство Святейшего Престола; Папа Франциск следит за развитием событий и молится о мире. Корреспондент Радио Ватикана побеседовал об этом с Апостольским нунцием в Иране архиепископом Лео Боккарди:

«Папа Франциск был проинформирован о том, что происходит в эти часы во всём регионе, а также в Иране, после убийства генерала Сулеймани. Всё это вызывает озабоченность и показывает, насколько трудно строить мир и верить в него. Хорошая политика находится на службе мира; всё международное сообщество должно поставить себя на службу миру, и не только в этом регионе, но и во всём мире. Несомненно, в настоящее время в Иране наблюдается большая напряжённость. Состоялись манифестации, на которых неожиданно имели место насилие, боль и протесты».

Это очень трудный и деликатный момент. Что теперь наиболее важно?

«Необходимо снизить напряжённость, призвать всех к переговорам и поверить в диалог, зная, о чём нас всегда учила история: война и оружие не могут быть решением проблем, стоящих сегодня перед планетой. Мы должны верить в переговоры, верить в диалог. Нужно отказаться от конфликта и ‘вооружиться’ иным оружием, – справедливости и доброй воли».

Что нужно сделать для использования этого «оружия» справедливости и доброй воли?

«Мы должны и впредь прилагать все усилия к тому, чтобы привлекать внимание международного сообщества к положению на Ближнем Востоке. Эта ситуация должна быть урегулирована, и каждый призван облечься в ответственность за неё. Pacta sunt servanda (‘Договоры должны соблюдаться’), говорится в важном правиле дипломатии, и правила закона должны соблюдаться всеми».