Святой Престол и Всемирный Совет Церквей издали совместный документ о межрелигиозной солидарности

Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) и Папский Совет по межрелигиозному диалогу опубликовали совместный документ «Служение израненному миру в духе межрелигиозной солидарности. Христианский призыв к размышлениям и действиям во времена Covid-19». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В совместном коммюнике отмечается, что документ может быть полезен представителям всех религий, которые уже откликнулись на вызовы пандемии подобными размышлениями и действиями, основанными на их собственных традициях. В новом документе отмечается, что нынешний исторический контекст является временем открытия новых форм солидарности, «чтобы переосмыслить наш завтрашний день». В тексте, состоящем из предисловия и пяти разделов, предлагаются размышления о солидарности, вдохновлённой надеждой, о христианской основе для межрелигиозной взаимопомощи, излагаются некоторые ключевые принципы и рекомендации по воплощению солидарности в конкретные и эффективные действия.

Председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот напомнил, что вопрос о христианском служении и солидарности фигурирует в повестке дня обеих организаций уже с прошлого года. Пандемия побуждает «к своевременному экуменическому и межрелигиозному ответу»; кроме того, она «выявила раны и хрупкость нашего мира, показав, что наши ответные меры должны осуществляться в духе всеохватывающей солидарности, открытой для последователей других религиозных традиций и всех людей доброй воли», в духе заботы обо всей человеческой семье.

Со своей стороны, исполняющий обязанности генерального секретаря Всемирного Совета Церквей протоиерей Иоан Саука (клирик Румынской Православной Церкви) подчеркнул, что межрелигиозный диалог жизненно важен для исцеления человечества и заботы друг о друге во всём мире. «Перед лицом пандемии, – отметил протоиерей, – человеческая семья стоит перед беспрецедентным вызовом, а именно потребностью защитить совместными усилиями друг друга и спасти наши общины. Межрелигиозный диалог не только помогает прояснить принципы нашей веры и нашей христианской идентичности, но и понять вызовы и творческие решения других сторон».

Упомянутый документ является очередным совместным проектом Всемирного Совета Церквей и Папского Совета по межрелигиозному диалогу: в мае 2019 года был опубликован документ «Миротворческое воспитание в многоконфессиональном мире: христианская перспектива».