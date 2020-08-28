Святой Престол и Всемирный Совет Церквей издали совместный документ о межрелигиозной солидарности

Святой Престол и Всемирный Совет Церквей издали совместный документ о межрелигиозной солидарности

Август 28, 2020

(ВСЦ) и Папский Совет по межрелигиозному диалогу опубликовали совместный документ «Служение израненному миру в духе межрелигиозной солидарности. Христианский призыв к размышлениям и действиям во времена ». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В совместном коммюнике отмечается, что документ может быть полезен представителям всех религий, которые уже откликнулись на вызовы пандемии подобными размышлениями и действиями, основанными на их собственных традициях. В новом документе отмечается, что нынешний исторический контекст является временем открытия новых форм солидарности, «чтобы переосмыслить наш завтрашний день». В тексте, состоящем из предисловия и пяти разделов, предлагаются размышления о солидарности, вдохновлённой надеждой, о христианской основе для межрелигиозной взаимопомощи, излагаются некоторые ключевые принципы и рекомендации по воплощению солидарности в конкретные и эффективные действия.

Председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот напомнил, что вопрос о христианском служении и солидарности фигурирует в повестке дня обеих организаций уже с прошлого года. Пандемия побуждает «к своевременному экуменическому и межрелигиозному ответу»; кроме того, она «выявила раны и хрупкость нашего мира, показав, что наши ответные меры должны осуществляться в духе всеохватывающей солидарности, открытой для последователей других религиозных традиций и всех людей доброй воли», в духе заботы обо всей человеческой семье.

Со своей стороны, исполняющий обязанности генерального секретаря Всемирного Совета Церквей протоиерей Иоан Саука (клирик Румынской Православной Церкви) подчеркнул, что жизненно важен для исцеления человечества и заботы друг о друге во всём мире. «Перед лицом пандемии, – отметил протоиерей, – человеческая семья стоит перед беспрецедентным вызовом, а именно потребностью защитить совместными усилиями друг друга и спасти наши общины. не только помогает прояснить принципы нашей веры и нашей христианской идентичности, но и понять вызовы и творческие решения других сторон».

Упомянутый документ является очередным совместным проектом Всемирного Совета Церквей и Папского Совета по межрелигиозному диалогу: в мае 2019 года был опубликован документ «Миротворческое воспитание в многоконфессиональном мире: христианская перспектива».

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