Святой Павел VI стал первым в истории Папой Римским, побывавшим в Латинской Америке

Пятьдесят два года назад, с 22 по 25 августа 1968 года, Папа Римский впервые посетил Латинскую Америку. Его радушно встретила Богота, которая никогда не забудет слова Папы Монтини (Павел VI) о милосердии и справедливости, особенно в отношении крестьян и жителей сельских районов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Заголовки и статьи в газетах того времени воссоздают историю знакомства Римского Первосвященника к жителям страны. Всего за три дня «Верховный Понтифик», прибывший в страну с официальным визитом, превратился в глазах колумбийцев в открытого и милосердного «Папу Пауло», в старого друга, который, ступив на землю Боготы, поцеловал её. С того момента начались три дня непрерывного людского движения: уже вдоль дороги между аэропортом и собором на площади Боливара Папу встречали два миллиона человек. В течение трех дней Павел VI смиренно возвещал Евангелие мира на континенте, ставшем заложником военных диктатур. Плотная 72-часовая программа визита включала около двадцати встреч. Не все они сопровождались продолжительными речами, но некоторые из них – учитывая собеседников – были очень долгожданны. Павел VI встречался не только с сильными мира сего, но и с самыми малыми «кампесино» (крестьянами). Его слова потрясли слушателей: например, правителей и олигархов он решительно призвал оторваться от «статического характера их положения, которое может быть привилегированным или казаться таковым», и поставить себя на служение тем, кто нуждается в их богатстве. Во время исторической Святой Мессы, в которой участвовали 300 тысяч крестьян, Папа Монтини произнёс слова, которые тронули всех: «Мы знаем условия вашего существования: для многих они ужасны и мизерны и часто уступают нормальным потребностям человеческой жизни. Теперь вы слушаете нас безмолвно: мы же слышим крик, исходящий от вашей боли и от страданий большей части человечества».



За три дня Папа Монтини оставил след, которому суждено было длиться многие годы. Он открыл Международный Евхаристический Конгресс и Вторую Генеральную Ассамблею епископов Латинской Америки. А пастырям континента – на котором веяния 1968 года отличались от ветров Европы, но были достаточно сильны, – Павел VI указал дороги милосердной любви: «Ненависть и насилие не могут быть силой нашего милосердия. Среди различных путей к справедливому социальному возрождению мы не можем выбирать ни атеистический марксизм, ни путь систематического восстания, ни тем более путь крови и анархии».

