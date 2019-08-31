Святой Папа Иоанн Павел II посетил Африку 14 раз

Понтифики второй половины ХХ века делали всё возможное, чтобы привлечь внимание всего мира к Африке. Близящийся африканский визит Папы Франциска — это подходящий повод вспомнить об этом. Иоанн Павел II нанес 14 Апостольских визитов на Африканский континент. В период с 1980 г. по 2000 г. святой Папа-поляк посетил 38 различных африканских стран.

Его первое паломничество в Африку проходило со 2 по 12 мая 1980 г.: за 10 дней он посетил Заир (сегодня – Демократическая Республика Конго), Кению, Республику Конго, Гану, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.

Спустя менее чем два года Папа вернулся в Африку в рамках очередного Апостольского путешествия, которое длилось неделю. С 12 по 19 февраля 1982 св. Иоанн Павел II побывал в Нигерии, Бенине, Габоне и Экваториальной Гвинее.

Третий Апостольский визит на африканский континент он совершил 8-19 августа 1985 г. Тогда Святейшего Отца приветствовали жители Того, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Марокко и уже во второй раз – Заира, Кот-д’Ивуара и Кении.

Четвертое паломничество имело место в 1988 г.: с 10 по 19 сентября Иоанн Павел II посетил Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Свазиленд и Мозамбик. Менее чем через год, с 28 апреля 1989 г. по 6 мая 1989 г., он вновь побывал с Апостольским визитом в Африке, ступив на земли Мадагаскара, Малави, острова Реюньон и Замбии.

В шестой раз Папа побывал в Африке в 1989 г., в рамках своего паломничества в Азию. Возвращаясь из путешествия в Южную Корею и Восточный Тимор, Папа пожаловал на остров Маврикий, где находился с 14 по 16 октября.

Седьмое паломничество св. Иоанна Павла II в Африку имела место в 1990 г.: с 25 января по 1 февраля он побывал в Кабо-Верде, Гвинее-Бисау, Чаде, Мали и уже во второй раз – в Буркина-Фасо. А через полгода, с 1 по 10 сентября 1990 г., он вернулся на континент и посетил Танзанию, Бурунди, Руанду и в очередной раз – Республику Кот-д’Ивуар, в столице которой, городе Ямусукро, освятил базилику Нотр-Дам-де-Ла-Пэ (Пресвятой Девы Марии Мира), получившую известность в мире как «африканская базилика Святого Петра».

В 1992 г. Папа совершил один за другим еще два Апостольских визита в Африку: в феврале его приветствовали в Сенегале, Гамбии и Гвинее, а в июне – в Анголе и островной стране Сан-Томе и Принсипи. В следующем году Иоанн Павел II пожаловал на африканский континент в одиннадцатый раз: в феврале 1993 г. состоялась его паломничество в Бенин, Уганду и Судан.

С 14 по 20 сентября 1995 года Папа посетил Камерун, Кению и Южно-Африканскую Республику, только что освобожденную от режима апартеида. Этот двенадцатый по счету визит в Африку имел особую важность, поскольку имел место спустя год после завершения специальной ассамблеи Синода епископов, посвященной Африке.

С 21 по 23 марта 1998 г. Иоанн Павел II во второй раз посетил Нигерию. Его последнее, четырнадцатое паломничество в Африку пришлось на 2000 г. и было приурочено к празднованию Великого Юбилея христианства. Святой Иоанн Павел II совершил путешествие в Египет и побывал на горе Синай.

Знаковыми стали первые слова Великого Понтифика XX века в Африке, произнесенные в Киншасе 2 мая 1980 г.: «Приветствую каждую из африканских наций. Радуюсь вместе с ними, потому что они взяли в свои руки собственную судьбу. Думаю о прекрасном наследии их человеческих и духовных ценностей, об их похвальных усилиях, обо всех имеющихся у них нуждах. ( … ) Африка нуждается в независимости и бескорыстной помощи; она нуждается в мире».

Сегодня миссию благовестия Африке продолжает Папа Франциск. За время своего понтификата, начавшегося в 2013 г., он уже трижды посещал «Черный континент»: в ноябре 2015 г. он нанес Апостольский визит в Центральноафриканскую Республику, Кению и Уганду; в апреле 2017 г. – в Египет, а в марте 2019 г. – в Марокко. Вскоре Понтифик отправится в Африку в четвертый раз: с 4 по 10 сентября 2019 г. он посетит Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий.

По материалам Vatican News