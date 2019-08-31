Святой Папа Иоанн Павел II посетил Африку 14 раз

Святой Папа Иоанн Павел II посетил Африку 14 раз

Август 31, 2019

Понтифики второй половины ХХ века делали всё возможное, чтобы привлечь внимание всего мира к Африке. Близящийся африканский визит Папы Франциска — это подходящий повод вспомнить об этом. нанес 14 Апостольских визитов на Африканский континент. В период с 1980 г. по 2000 г. святой Папа-поляк посетил 38 различных африканских стран.

Его первое паломничество в Африку проходило со 2 по 12 мая 1980 г.: за 10 дней он посетил Заир (сегодня – Демократическая Республика Конго), Кению, Республику Конго, Гану, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.

Спустя менее чем два года Папа вернулся в Африку в рамках очередного Апостольского путешествия, которое длилось неделю. С 12 по 19 февраля 1982 св. Иоанн Павел II побывал в Нигерии, Бенине, Габоне и Экваториальной Гвинее.

Третий Апостольский визит на африканский континент он совершил 8-19 августа 1985 г. Тогда Святейшего Отца приветствовали жители Того, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Марокко и уже во второй раз – Заира, Кот-д’Ивуара и Кении.

Четвертое паломничество имело место в 1988 г.: с 10 по 19 сентября Иоанн Павел II посетил Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Свазиленд и Мозамбик. Менее чем через год, с 28 апреля 1989 г. по 6 мая 1989 г., он вновь побывал с Апостольским визитом в Африке, ступив на земли Мадагаскара, Малави, острова Реюньон и Замбии.

В шестой раз Папа побывал в Африке в 1989 г., в рамках своего паломничества в Азию. Возвращаясь из путешествия в Южную Корею и Восточный Тимор, Папа пожаловал на остров Маврикий, где находился с 14 по 16 октября.

Седьмое паломничество св. Иоанна Павла II в Африку имела место в 1990 г.: с 25 января по 1 февраля он побывал в Кабо-Верде, Гвинее-Бисау, Чаде, Мали и уже во второй раз – в Буркина-Фасо. А через полгода, с 1 по 10 сентября 1990 г., он вернулся на континент и посетил Танзанию, Бурунди, Руанду и в очередной раз – Республику Кот-д’Ивуар, в столице которой, городе Ямусукро, освятил базилику Нотр-Дам-де-Ла-Пэ (Пресвятой Девы Марии Мира), получившую известность в мире как «африканская базилика Святого Петра».

В 1992 г. Папа совершил один за другим еще два Апостольских визита в Африку: в феврале его приветствовали в Сенегале, Гамбии и Гвинее, а в июне – в Анголе и островной стране Сан-Томе и Принсипи. В следующем году Иоанн Павел II пожаловал на африканский континент в одиннадцатый раз: в феврале 1993 г. состоялась его паломничество в Бенин, Уганду и Судан.

С 14 по 20 сентября 1995 года Папа посетил Камерун, Кению и Южно-Африканскую Республику, только что освобожденную от режима апартеида. Этот двенадцатый по счету визит в Африку имел особую важность, поскольку имел место спустя год после завершения специальной ассамблеи Синода епископов, посвященной Африке.

С 21 по 23 марта 1998 г. Иоанн Павел II во второй раз посетил Нигерию. Его последнее, четырнадцатое паломничество в Африку пришлось на 2000 г. и было приурочено к празднованию Великого Юбилея христианства. Святой Иоанн Павел II совершил путешествие в Египет и побывал на горе Синай.

Знаковыми стали первые слова Великого Понтифика XX века в Африке, произнесенные в Киншасе 2 мая 1980 г.: «Приветствую каждую из африканских наций. Радуюсь вместе с ними, потому что они взяли в свои руки собственную судьбу. Думаю о прекрасном наследии их человеческих и духовных ценностей, об их похвальных усилиях, обо всех имеющихся у них нуждах. ( … ) нуждается в независимости и бескорыстной помощи; она нуждается в мире».

Сегодня миссию благовестия Африке продолжает Папа Франциск. За время своего понтификата, начавшегося в 2013 г., он уже трижды посещал «Черный континент»: в ноябре 2015 г. он нанес Апостольский визит в Центральноафриканскую Республику, Кению и Уганду; в апреле 2017 г. – в Египет, а в марте 2019 г. – в Марокко. Вскоре Понтифик отправится в Африку в четвертый раз: с 4 по 10 сентября 2019 г. он посетит Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий.

По материалам Vatican News

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