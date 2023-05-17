Святой Андрей Боболя – апостол Пинска и Полесья

«Если мы на самом деле готовы день ото дня трудиться ради большего совершенства христианской жизни, в такой добродетели есть всегда частица мученичества» (Папа Пий XI, «Invicti athletae Christi», 1957).

Святой Андрей Боболя (Andrzej Bobola, 1591-1657), польский миссионер-иезуит и мученик, родился в Страхоцине под городом Санок на юге Польши; учился в иезуитской школе в Бранево, 31 июля 1611 года вступил в Общество Иисуса.

В новициате, помимо усердной учебы, он ухаживал за больными в монастырском госпитале и проповедовал на городской площади перед случайными слушателями, не всегда настроенными доброжелательно к Католической Церкви вообще и к иезуитскому новицию в частности. Во время этих проповедей часто возникали споры о вере, так как среди жителей Вильно были не только католики, но и православные, и протестанты. Исполняя это поручение, юноша научился находить аргументы в защиту своих убеждений, вести дискуссию, владеть собой, оставаясь спокойным в ходе самых ожесточенных дебатов, что было вначале нелегко, так как от природы он был очень эмоционален и не отличался сдержанностью. Приходилось ему, как и другим новициям, и ходить по городу с нищенской сумой, собирая милостыню для бедных, для чего требовалось не только смирение, но и немалая храбрость – на городских улицах было небезопасно. Уже тогда была очевидна его доброта и готовность служить ближним, но обладал он и другими качествами – был от природы гордым, нетерпеливым, своевольным и, зная об этих своих свойствах, неустанно трудился над тем, чтобы, взращивая в своей душе добрые семена, преодолеть недостатки порывистой и излишне темпераментной натуры. Прошло два года, и 31 июля 1613 г. новиций Боболя принес первые монашеские обеты. После этого он приступил к занятиям сначала на философском факультете иезуитской коллегии, а затем в Виленской иезуитской теологической академии, которую закончил в 1622 г. 12 марта того же года, в день канонизации Игнатия Лойолы и Франциска Ксаверия, принял рукоположение.

По завершении третьей пробации (1623) его провинциал решил еще год продержать его в Несвиже в качестве помощника приходского священника. Пылкий Боболя проявил недовольство, и об этом были аккуратно осведомлены его настоятели: «Отец Боболя не умеет держать язык за зубами и не проявляет должного повиновения по отношению к своим настоятелям».

«ЛОВЕЦ ДУШ» И МУЧЕНИК

За следующие двадцать лет он получил еще пять назначений (Бобруйск, Плоцк, Варшава, Ломжа, Вильно), прежде чем его окончательно направили в Пинск, оплот схизматиков. Из тринадцати тысяч его жителей только сорок человек были католиками. Князь Радзивил построил коллегию и назначил Боболю ректором и префектом. Под влиянием Боболи город преобразился. Родители вверяли ему образование своих детей и со временем антикатолические предрассудки стали исчезать. Но он работал столь напряженно, что каникулы 1646 года застали Боболю с подорванным здоровьем. Его освободили от обязанностей для восстановления сил.

Когда он был уже близок к выздоровлению (в 1648 году), казаки захватили и ограбили Пинск: 5000 домов было разрушено, 4000 жителей убито, коллегия опустошена, крыша и убранство церкви обращены в прах. Все нужно было отстраивать заново, и вновь на помощь призвали Боболю. Он вернулся в 1652 году, после шестилетнего отсутствия.

Середина XVII века в Восточной Европе – время политической нестабильности, приграничных конфликтов, переходящих в жестокие войны и религиозного несогласия. Более пятисот лет прошло с тех пор, как произошло разделение Церкви, и здесь, между Польшей, Литвой и Россией, где рядом жили католики и православные, плоды этого разделения были особенно горьки. Подписанная в 1596 г. Брестская уния к желанному исцелению ран Церкви не привела. Правителям трех государств – Польши, Литвы и России гораздо важнее было одержать верх в борьбе за спорные территории, чем содействовать достижению согласия между христианами. И как это часто бывает, они кощунственно пытались выдать свое стремление к власти за священную войну в защиту истинной веры. Врагами вооруженных войск стали не армии противника, а те, кто верил иначе, независимо от пола, возраста и сословной принадлежности.

Андрей Боболя видел, как одни христиане уничтожают других, как льется кровь на той земле, где он столько лет учил свою паству любви и добру, видел, как насилие рождает насилие и исчезает вера и принял вызов как настоящий воин Христа. Его оружие – любовь, его сила – крест. Он отправился в миссионерские странствования по Полесью, убеждая, проповедуя, спасая заблудшие души, возвращая потерянных овец в стадо. За его успехи его прозвали «duszochwat» – «ловец душ».

Миссионерство на территории, пораженной религиозными конфликтами, смертельно опасно, но на протяжении нескольких лет ему удавалось уцелеть, пока 16 мая 1657 г. возле деревни Янов Полесский его не настигли казаки, считавшие, что они также воюют за истинность веры. Только истинность веры они отстаивали с саблями в руках. Лицом к лицу христиане, готовые убивать за веру, столкнулись с христианином, готовым за веру умереть. Убивая безоружного священника, казаки проявили ужасающую изобретательность. Истязания, которым его подвергли, были таковы, что Конгрегация обрядов сочла их самыми жестокими, какие ей когда-либо приходилось рассматривать. В тот день Андрей Боболя обрел пальму мученичества.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Его истерзанное тело привезли в Пинск, где, положив в гроб с прибитой к нему дощечкой, латинская надпись на которой гласила, что здесь лежит Андрей Боболя, член Общества Иисуса, убитый казаками, похоронили на кладбище при церкви святого Станислава. Прошло 45 лет. Шла Северная война, вновь ввергшая в бедствия народы Польши и Беларуси. 16 апреля 1702 г. ректор Пинской коллегии Мартин Годебский, вечером горячо молившийся о помощи Божией, увидел во сне священника, назвавшего себя Андреем Боболей, иезуитом, и обещавшего монастырю и всему городу свое заступничество, если его тело будет перенесено с кладбища в церковь. Могилу удалось найти только когда после долгих и безуспешных поисков святой вновь явился во сне уже другому монаху и указал, где искать ее. Когда ее нашли и вскрыли, то оказалось, что тело мученика, пролежавшее в деревянном гробу на сыром кладбище среди разлагающихся тел других погребенных, осталось нетленным. После же того, как Пинск не затронула чума, разразившаяся в 1710 г., началось массовое почитание Андрея Боболи.

В 1755 году Папа Бенедикт XIV провозгласил его мучеником. Спустя почти сто лет, 30 октября 1853 г., Андрей Боболя был беатифицирован Папой Пием IX и наконец канонизирован 17 апреля 1938 г. Папой Пием XI.

Мученик за Христа при жизни, святой Андрей Боболя страдал за Него и после смерти. В 1920 г. войска большевиков вывезли мощи из Полоцка, куда они были перенесены в 1808 г., и отправили их в Москву, в музей Наркомата здравоохранения, где они экспонировались как образец «мумии». Долго шли переговоры между Святым Престолом и советским правительством о возвращении реликвий. Правительство большевиков соглашалось вернуть Церкви мощи под условием, что они не будут нигде выставляться для поклонения. Странно, но люди, декларировавшие абсолютное неверие в сверхъестественное, будто боялись мученика, над реликвиями которого надругались. Для Церкви такие условия были неприемлемыми. Только в 1924 г. Папскому комитету помощи голодающим в России удалось получить разрешение вывезти реликвии в Рим, откуда после канонизации, последовавшей 17 апреля 1938 г. они были переданы польскому народу. Во время оккупации и Варшавского восстания нетленное тело Андрея Боболи несколько раз переносили из одной церкви в другую, чтобы сохранить его среди пожара войны. Сегодня мощи святого покровителя Польши и Беларуси, уцелевшие среди множества испытаний, покоятся в Варшаве.



Источник: сайт «Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ»