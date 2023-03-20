Святейший Престол заявил о росте преследований христиан

Около трети мирового населения живут в условиях ограниченной религиозной свободы, а каждый седьмой христианин в мире подвергается преследованиям: об этом напомнил Совету ООН по правам человека апостольский нунций архиепископ Фортунатус Нвачукву, представляющий Постоянную миссию Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, сообщает Vatican News.

Прелат выступил на 52-й сессии Совета по правам человека в минувшую пятницу 17 марта.

От имени Апостольского Престола архиепископ напомнил о многочисленных верующих и общинах, которые терпят гонения по причине своего кредо, и сослался на Папу Франциска, проводящего прямую связь между миром во всем мире и религиозной свободой.

За последние годы мы были свидетелями различных репрессий и злоупотреблений, в том числе со стороны государственных властей, в отношении религиозных меньшинств. Часто верующим отказано в праве выражать и практиковать свою веру, даже если она никоим образом не угрожает общественной безопасности или правам других групп и индивидуумов. Кроме того, растут случаи осквернений и разрушений богослужебных зданий и мест поклонения и агрессивные нападки на религиозных лидеров.

Иерарх обратил внимание ассамблеи на то, что в некоторых странах, которые могут похвалиться «фасадом толерантности и инклюзивности», дискриминация верующих происходит менее видимым образом: они подвергаются цензуре, ограничениям в том, что касается публичного выражения своих убеждений, — эта свобода ограничивается под предлогом уважения к чувствительности других.

В особенности представитель Ватикана отметил рост преследований против христиан: им подвергается каждый седьмой верующий во Христа. Насилие и акты дискриминации в отношении христиан растут и в тех странах, где они не являются меньшинством, и это феномен вызван «неверным пониманием инклюзивности». Религиозную свободу нельзя сводить лишь к праву совершать богослужения, — это лишь минимальный реквизит для достойной жизни. Необходимо «обеспечить каждому человеку, в той мере, в какой это совместимо с общим благом, возможность поступать в соответствии с собственной совестью, в том числе в публичной сфере и в осуществлении собственной профессии», подчеркнул в конце своего доклада апостольский нунций Фортунатус Нвачукву.



(На фото — монсеньор Ф. Нвачукву и Папа Франциск)