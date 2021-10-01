Святейший Престол в ООН призвал государства сократить военные расходы

По случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия секретарь Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер обратился через площадку ООН к главам государств с призывом сократить военные расходы и направить средства на решение глобальных гуманитарных вопросов. Текст его выступления в среду, 29 сентября, распространил Зал печати Ватикана.

В частности, он отметил, что «непомерные расходы нескольких государств на производство и развертывание ядерных арсеналов» являются источником «растущего неравенства как внутри стран, так и между ними».

«Столкнувшись с глобальной пандемией неопределенной продолжительности и ухудшающимися последствиями глобального изменения климата, государства должны сократить военные расходы в интересах удовлетворения гуманитарных потребностей нашего общего дома <…> Я хотел бы возобновить призыв Святейшего Престола к правительствам направить средства, потраченные на оружие и другие военные расходы, на создание глобального фонда, который сможет, наконец, положить конец голоду и способствовать развитию в самых бедных странах», — цитирует ТАСС главу ватиканской дипломатии.

Папа Римский Франциск называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться. В ноябре 2019 года понтифик совершил апостольскую поездку в Японию. Ее главной темой стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Святейший Отец побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности его использования.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года. Его основными задачами являются повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, а также о необходимости его полной ликвидации.