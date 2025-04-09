Святейший Престол усиливает систему финансового контроля

Управление по надзору и финансовой информации (ASIF) опубликовало ежегодный отчет с данными за 2024 год: из него следует, что это учреждение Ватикана и Святейшего Престола активно содействует укреплению системы, направленной на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения, сообщает Vatican News.

На протяжении 2024 года Управление получило 79 докладов о подозрительной финансовой деятельности (что на 24 доклада меньше, чем в предыдущем году). 73 доклада поступили от самих ведомств, находящихся под надзором Управления.

В документе отмечается рост внутреннего и международного сотрудничества (44 случая обмена финансовой информацией, что на 12 больше, чем в предыдущем году) и успех превентивных мер (в 2024 году были заблокированы две транзакции и два счета).

В отчете Управления по надзору и финансовой информации особое внимание уделяется так называемому географическому риску: он является решающим для финансовой юрисдикции, направленной исключительно для миссии Церкви в мире и в особенности в регионах, где высока потребность в церковном присутствии. Но и в том, что касается «географического риска», отчет подтверждает отсутствие критических моментов: ни один из докладов о подозрительной финансовой деятельности не оказался на столе у главного прокурора.

В ежегодном отчете отражены и результаты контроля со стороны МАНИВЭЛ: европейский комитет констатировал соответствие ватиканской юрисдикции его стандартам.

В 2024 году Управление по надзору и финансовой информации осуществляло постоянный и систематический контроль над Институтом религиозных дел. По итогам этой работы глава ASIF Кармело Барбагалло опубликовал в качестве предисловия к отчету «Письмо президента», в котором отдельно упоминает о «позитивных результатах, достигнутых Институтом религиозных дел, в подтверждение его стабильности и хорошей организации». В своем письме Барбагалло также акцентирует внимание на двух аспектах работы Управления: с одной стороны, на его способность отслеживать деньги, происходящие от преступной деятельности, и с другой – помогать ватиканским юрлицам в предотвращении феноменов отмывания денег, полученных преступным путем.



На фото — директор ASIF Кармело Барбагалло