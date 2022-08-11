Святейший Престол: удары по ядерным объектам недопустимы

Государства призваны сотрудничать друг с другом, развивая мирное использование атомной энергии: об этом говорил в своем выступлении архиепископ Габриэле Качча, глава делегации Св. Престола, на конференции ООН по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа, сообщает русская служба Vatican News.

«Атомная энергия, медицина и научные центры не должны становиться военными мишенями», — заявил монсеньор Качча: в противном случае они могут превратиться в источник распространения «грязных бомб» или радиоактивного загрязнения окружающей среды, нанося ущерб нынешним и будущим поколениям. Святейший Престол напомнил, что Первый протокол к Женевским конвенциям запрещает удары против атомных электростанций и призывает рассматривать защиту гражданских объектов в качестве приоритетной задачи международной повестки.

Сегодня в мире насчитывается 440 атомных реакторов, производящих пятую часть глобальной энергии с низким выбросом углерода, и они играют решающую роль в борьбе с климатическими изменениями. Монсеньор Качча отметил, что ядерные технологии содействуют устойчивому развитию: они задействованы в борьбе с онкологическими заболеваниями, в повышении урожайности, защите водных ресурсов и мониторинге загрязненности океанов.

Подтвердив свои обязательства в отношении Международного агентства по атомной энергии, Св. Престол увещает к целостному подходу к этому вопросу, учитывая, что Земля «все больше становится похожа на огромную гору мусора», заявил ватиканский прелат. Ежегодно человечество производит сотни миллионов тонн отходов, в основном не биоразлагаемых, токсичных или радиоактивных. Монсеньор Качча отметил, что нередко в отношении этих отходов меры принимаются лишь после того, как людям наносится непоправимый вред.

Представитель Св. Престола в ООН призвал «оздоровлять пространства, пострадавшие от ядерных аварий и от добычи урана, оказывать помощь затронутому ими населению, согласовывать решения, касающиеся долгосрочного хранения радиоактивных отходов с высоким уровнем радиации».

В заключение своего выступления архиепископ Г. Качча приветствовал открытие в Казахстане Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ и выразил пожелание, чтобы были предприняты более многосторонние усилия в отношении ядерного топливного цикла.