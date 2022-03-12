Святейший Престол снова призвал к разоружению

Постоянная миссия Святейшего Престола при ООН в Женеве высказалась 9 марта на заседании Группы правительственных экспертов по системам автономного летального оружия (LAWS), сообщает русская служба Vatican News.

В докладе ватиканского представительства приводятся слова Папы Франциска, прозвучавшие во время его новогодней встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Св. Престоле. Папа подчеркнул, что диалог и братство сегодня необходимы как никогда прежде, поскольку изобилие оружия ведет к усугублению конфликтов: «Человек не может любить, имея наступательное оружие в руках». В этом контексте развитие и использование автономных систем вооружения может иметь «ужасные и непредсказуемые последствия», серьезно угрожая миру и стабильности.

Святейший Престол призывает не сворачивать с пути «всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем», что требует «постоянной кодификации и прогрессивного развития норм международного права, применимых в вооруженных конфликтах».

Святейший Престол отмечает, что было бы уместно учредить международную организацию по вопросам искусственного интеллекта, которая могла бы обеспечить право государств участвовать в научно-техническом обмене, направленном на использование искусственного интеллекта в мирных целях для достижения общего блага.