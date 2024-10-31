Святейший Престол представит талисман Юбилея 2025 года на фестивале комиксов

Апостольская столица примет участие в международном фестивале комиксов и видеоигр Lucca Comics & Games, который пройдет в итальянском городе Лукка. На форуме будет представлен официальный талисман Юбилея-2025.

«Дикастерия Святейшего Престола впервые примет участие в Тосканском фестивале — самой значимой ярмарке в Европе, посвященной комиксам, играм, видеоиграм, анимационным фильмам, фэнтези, иллюстрациям и телесериалам», — объявила 28 октября Дикастерия по евангелизации на пресс-конференции, посвящённой культурным событиям Юбилея 2025 года.

Пропрефект Ватиканского департамента архиепископ Рино Физикелла сообщил, что участие в форуме станет возможностью представить официальный талисман Юбилея – «Люче» (Luce, что в переводе с итальянского означает «свет»), символ надежды и братства, ценностей, которые идеально соответствуют теме фестиваля.

Официальный талисман Юбилея 2025 года



В ходе пресс-конференции иерарх заявил, что аниме-персонаж в стиле манги был создан из-за желания включить в себя поп-культуру, любимую молодежью. Его разработал итальянский художник Симоне Леньо.

Люче – девочка с голубыми волосами, паломническим посохом и сияющими глазами, символом надежды в сердце. Она одета в желтый плащ (отсылка к флагу Ватикана), на её ботинках видна грязь от пройденных дорог, а на груди — миссионерский крест.

«Мы верим, что такая выставка, как Lucca Comics & Games, позволит нам поговорить с молодым поколением о теме надежды, которая является центральной в послании Евангелия», — добавил архиепископ Физикелла.

Павильон Апостольской столицы на фестивале Comics & Games в Лукке будет называться Luce & Friends. Он разместится в архиепископском дворце Лукки и будет открыт с 30 октября по 3 ноября 2024 года. Посетители павильона получат возможность не только встретиться с первым талисманом в истории церковных юбилеев, но и узнать подробнее о событиях, которые пройдут в рамках Святого года в Риме.



По материалам Vatican News