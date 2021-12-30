Святейший Престол поздравил московский фонд «Искусство добра»

Префект Департамента коммуникации Святейшего Престола Паоло Руффини направил поздравительное послание российскому благотворительному фонду «Искусство добра» (De boni arte) по случаю 20-летия со дня его основания.

За эти годы фонд организовал более 3000 концертов, проводил учебные курсы и мастер-классы для органистов, поддерживал молодых музыкантов, записал сотни аудиотреков и музыкальных видео, выпустил нотные сборники и издал учебные материалы по григорианскому хоралу.

«Мы заботились о поддержании межкультурного и межконфессионального диалога, разными способами делая доступным в России богатство живой западноевропейской церковной музыкальной традиции», – поясняют руководители фонда. Концерты, организованные «Искусством добра» в московском римско-католическом кафедральном соборе, неоднократно звучали на волнах Радио Ватикана.

Обращаясь к директору фонда с. Валентине Новаковской и её сотрудникам, Паоло Руффини пишет:

«Двадцать лет! Поздравляем! Пусть ваш путь будет долгим и плодотворным ещё много лет.

Юбилеи важны потому, что они связывают воедино прошлое и будущее. Их празднование служит для передачи истории, равно как для прочтения в них уроков на сегодня.

Мы живём в трудное время, часто отмеченное непониманием и разделением. Именно поэтому Департамент коммуникации и Радио Ватикана благодарны за сотрудничество с фондом ‘Искусство добра’: это символ, знак, перспектива общего пути.

Объединять – это наша задача. Приятно думать, сколько русскоязычных людей, и не только, собрались вместе посредством Радио Ватикана, чтобы делиться с нами и с вами христианской радостью и музыкой, красотой музыки, а через неё – искрой Абсолютного.

Прекрасно думать и об экуменическом значении духовной музыки. Как сказал Папа Бенедикт XVI 24 апреля 2008 года, ‘музыкальное искусство призвано уникальным образом вселять надежду в человеческую душу, столь отмеченную и порой израненную земной жизнью’.

Концерты духовной музыки, организованные в Москве с. Валентиной Новаковской, обозначили путь, выражающий тайну Бога. Путь, который для верующих стал молитвой, а для тех, кто ещё не принял дара веры, преобразился в вопрос.

‘Сакральная музыка, – отметил Папа Франциск на встрече с певческими школами (Scholae cantorum) итальянской ассоциации им. святой Цецилии, – выполняет задачу собрать воедино христианскую историю: в литургии звучат григорианское пение, полифония, народная и современная музыка. Как будто в этот момент все прошлые и нынешние поколения восхваляют Бога, каждое со своим восприятием прекрасного. <…> Священная музыка, и музыка вообще, наводит мосты, сближает людей даже самых далёких; она не знает национальных и этнических барьеров, не разделяет людей по цвету кожи, но вовлекает всех в свой возвышенный язык, и ей всегда удаётся привести к гармонии людей и группы самого разного происхождения. Духовная музыка сокращает расстояния также между нами и теми братьями, которые иногда не кажутся нам близкими. Поэтому в каждом приходе певческий коллектив является группой, наполненной атмосферой доступности и взаимопомощи’.

По этой причине – выражая вам признательность и желая долгого пути – мы можем сегодня добавить: прекрасен мост, построенный между Римом и Москвой, между Ватиканским радио и вами. Он подобен концерту, объединяющему наши голоса в пении. ‘In omnem terram exivit sonus eorum’», – пишет в конце послания префект Департамента коммуникации Святейшего Престола Паоло Руффини.



Источник: Vatican News