Святейший Престол поздравил московский фонд «Искусство добра»

Святейший Престол поздравил московский фонд «Искусство добра»

Декабрь 30, 2021

Префект Департамента коммуникации Святейшего Престола направил поздравительное послание российскому благотворительному фонду «Искусство добра» (De boni arte) по случаю 20-летия со дня его основания.

За эти годы фонд организовал более 3000 концертов, проводил учебные курсы и мастер-классы для органистов, поддерживал молодых музыкантов, записал сотни аудиотреков и музыкальных видео, выпустил нотные сборники и издал учебные материалы по григорианскому хоралу.

«Мы заботились о поддержании межкультурного и межконфессионального диалога, разными способами делая доступным в России богатство живой западноевропейской церковной музыкальной традиции», – поясняют руководители фонда. Концерты, организованные «Искусством добра» в московском римско-католическом кафедральном соборе, неоднократно звучали на волнах Радио Ватикана.

Обращаясь к директору фонда с. Валентине Новаковской и её сотрудникам, Паоло Руффини пишет:

«Двадцать лет! Поздравляем! Пусть ваш путь будет долгим и плодотворным ещё много лет.
Юбилеи важны потому, что они связывают воедино прошлое и будущее. Их празднование служит для передачи истории, равно как для прочтения в них уроков на сегодня.
Мы живём в трудное время, часто отмеченное непониманием и разделением. Именно поэтому Департамент коммуникации и Радио Ватикана благодарны за сотрудничество с фондом ‘Искусство добра’: это символ, знак, перспектива общего пути.
Объединять – это наша задача. Приятно думать, сколько русскоязычных людей, и не только, собрались вместе посредством Радио Ватикана, чтобы делиться с нами и с вами христианской радостью и музыкой, красотой музыки, а через неё – искрой Абсолютного.
Прекрасно думать и об экуменическом значении духовной музыки. Как сказал Папа Бенедикт XVI 24 апреля 2008 года, ‘ призвано уникальным образом вселять надежду в человеческую душу, столь отмеченную и порой израненную земной жизнью’.
Концерты духовной музыки, организованные в Москве с. Валентиной Новаковской, обозначили путь, выражающий тайну Бога. Путь, который для верующих стал молитвой, а для тех, кто ещё не принял дара веры, преобразился в вопрос.
‘Сакральная музыка, – отметил Папа Франциск на встрече с певческими школами (Scholae cantorum) итальянской ассоциации им. святой Цецилии, – выполняет задачу собрать воедино христианскую историю: в литургии звучат григорианское пение, полифония, народная и современная музыка. Как будто в этот момент все прошлые и нынешние поколения восхваляют Бога, каждое со своим восприятием прекрасного. <…> Священная музыка, и музыка вообще, наводит мосты, сближает людей даже самых далёких; она не знает национальных и этнических барьеров, не разделяет людей по цвету кожи, но вовлекает всех в свой возвышенный язык, и ей всегда удаётся привести к гармонии людей и группы самого разного происхождения. Духовная музыка сокращает расстояния также между нами и теми братьями, которые иногда не кажутся нам близкими. Поэтому в каждом приходе певческий коллектив является группой, наполненной атмосферой доступности и взаимопомощи’.
По этой причине – выражая вам признательность и желая долгого пути – мы можем сегодня добавить: прекрасен мост, построенный между Римом и Москвой, между Ватиканским радио и вами. Он подобен концерту, объединяющему наши голоса в пении. ‘In omnem terram exivit sonus eorum’», – пишет в конце послания префект Департамента коммуникации Святейшего Престола Паоло Руффини.


Источник: Vatican News

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