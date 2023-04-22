Святейший Престол поздравил буддистов по случаю праздника Весак

Департамент по межрелигиозному диалогу поздравил буддистов с предстоящим праздником Весак, передает русская служба Vatican News.

В послании ватиканского ведомства, посвященного исцелению раненого человечества и Земли, подчеркивается, что «в жизни присутствуют свои страдания и раны, и праздничные дни могут помочь отстраниться от нашей повседневной рутины, чтобы подойти к ним с новым пониманием». Проблемы, с которыми сталкиваются и христиане, и буддисты, являются «результатом напряженности и зла, которые опутывают все человечество». Человеческие раны – нищета, дискриминация и насилие, безразличие к бедным, порабощение, ненависть, отчаяние, — обнажают нашу общую уязвимость, и мы ищем ответ на наши тревоги в религиях. «Именно поэтому, — поясняется в документе, — мы считаем уместным напомнить о потенциале наших религиозных традиций, которые могут предложить средства, способные исцелять тяжелые раны наших семей, наших народов и нашей планеты».

Ссылаясь на некоторые понятия из учения Будды, такие как каруна, послание проводит параллель с христианской бескорыстной любовью – агапе, которая является «великим наследием Иисуса, оставленным Его последователям». В качестве примера излагается притча о Добром самарянине и возобновляется призыв Папы Франциска «служить другим с состраданиям, любить действенно, а не абстрактно». Подчеркивая ценность буддийской «практики сердца», авторы послания – подписанного префектом Департамента по межрелигиозному диалогу кардиналом Аюсо Гиксотом и секретарем этого ведомства монсеньором Д. Канканамалаге, — выражают пожелание совместно трудиться над строительством более справедливого, мирного и единого мира: «И пусть вас, дорогие братья и сестры буддисты, ждут обильные благословения и радость оттого, что вы вносите свой вклад в исцеление ран общество и Земли, нашего общего дома», — говорится в заключительной части послания.