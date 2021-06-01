Святейший Престол официально стал государством-наблюдателем ВОЗ

В последний день мая в ходе пленарного заседания 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве была одобрена резолюция об «Участии Святейшего Престола во Всемирной организации здравоохранения». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Согласно документу, принятому на основании консенсуса, Святейший Престол официально стал государством-наблюдателем при Всемирной организации здравоохранения, не являясь её членом.

Резолюция была представлена Италией и официально поддержана 71 страной. Широкий консенсус, приведший к такому решению, свидетельствует о признании международного сообщества деятельности Католической Церкви в области здравоохранения, благотворительности и помощи нуждающимся, а также о приверженности Святейшего Престола продвижению многостороннего диалога в мире, отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы.

Кроме того, решение ВОЗ «отражает отношения, которые Святейший Престол поддерживает на постоянной основе с этой организацией с 1953 года, и свидетельствует о приверженности семьи народов решению глобальных проблем здравоохранения, от которых страдает человечество, посредством диалога и международной солидарности», – говорится в сообщении Зала печати.

С 1953 года Ватикан участвует в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя ad casum по специальным приглашениям генерального директора ВОЗ. Святейший Престол также регулярно приглашался на заседания руководящих органов организации. 27 июня 1949 года Папа Римский Пий XII принял на частной аудиенции в Ватикане всех участников второй Всемирной ассамблеи здравоохранения.