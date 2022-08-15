Святейший Престол обеспокоен ситуацией в Никарагуа

Святейший Престол, через своего постоянного наблюдателя при Организации американских государств монсеньора Хуана Антонио Серрано, выразил глубокую обеспокоенность антицерковной ситуацией в Никарагуа, призвав найти «пути взаимопонимания, основанные на уважении и взаимном доверии», направленные на общее благо и согласие. Передает русская служба Vatican News.

По словам ватиканского дипломата, Святейший Престол «всегда готов сотрудничать с теми, кто ведёт диалог», считая его «незаменимым инструментом демократии и гарантом более человечной и братской цивилизации».

Ситуация в Никарагуа находилась в центре внимания специальной сессии Организации американских государств, которая призвала правительство Ортеги положить конец преследованиям Церкви и гонениям на католические организации и СМИ.

Подобное осуждение прозвучало со стороны США и стран Европы; различные католические организации – такие как Совет епископов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAM) и епископские конференции разных стран – выразили солидарность с Церковью Никарагуа.

Несколько дней назад никарагуанские власти запретили процессию, которая должна была пройти по улицам столицы Манагуа на завершение богородичного паломничества: в итоге богослужение состоялось в стенах кафедрального собора. Ранее из страны были изгнаны Миссионерки милосердия (сёстры Матери Терезы Калькуттской), закрыт десяток католических радиостанций, а также подвергнут домашнему аресту епископ епархии Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес, обвинённый в подстрекательстве к беспорядкам, которое якобы звучало во время его проповедей.



(На фото — молитва в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Манагуа)