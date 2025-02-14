Святейший Престол обеспокоен ростом антисемитизма в Интернете

Святейший Престол глубоко обеспокоен ростом антисемитизма в мире и особенно тем, как эта проблема проявляется в Интернете и усиливается искусственным интеллектом. Об этом заявил постоянный наблюдатель при ОБСЕ на Конференции по борьбе с антисемитизмом, которая на днях проходила в Хельсинки.

Святейший Престол констатирует рост нетерпимости на почве антисемитизма во всём мире, особенно после терактов 7 октября и конфликта в Газе, которые «вызвали волну дискриминации, антисемитской и антимусульманской ненависти». Антисемитизм сегодня проявляется не только в прямых нападках, но и в распространении идеологий, разжигающих и оправдывающих ненависть к евреям, отрицание и умаление Холокоста, а также в росте антиеврейских движений, призывающих к насилию. Интернет и искусственный интеллект усиливают это явление, позволяя антисемитскому контенту быстро распространяться по всему миру. В заявлении цитируется документ ватиканских Департаментов вероучения, культуры и образования «Antiqua et nova», предупреждающий о манипуляциях и о фальсификации информации с помощью ИИ.

Святейший Престол напоминает, что свобода слова не означает свободы разжигать ненависть. Свобода слова сопряжена с ответственностью, и цифровая среда должна обеспечивать те же права, что и офлайн-пространство. Борьба с киберненавистью требует участия технологических специалистов, включая разработчиков соцсетей и Интернет-платформ; нужна тщательная разработка кодексов поведения и, при необходимости, государственное регулирование.

Постоянный наблюдатель подчёркивает: ключом к искоренению антисемитизма является просвещение. Оно помогает глубже понять проблему и историю, формируя уважение к еврейским общинам. Невежество, предрассудки и стереотипы питают ненависть, тогда как осознание общей ответственности укрепляют защиту человеческого достоинства.

Святейший Престол подтверждает свою приверженность экуменическому и межрелигиозному диалогу, особенно между Католической Церковью и еврейским народом. Ватиканская комиссия по отношениям с иудаизмом продолжает работать над укреплением взаимного уважения, дружбы и сотрудничества между католиками и евреями. Современные вызовы требуют единства, чтобы вместе противостоять угрозам справедливости и общему благу человечества, подчёркивает представитель Святейшего Престола.



Источник: русская служба Vatican News