Святейший Престол: необходимо мирное решение для Беларуси

Святейший Престол возобновляет призыв к мирному и справедливому урегулированию общественно-политической ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов. Об этом заявил архиепископ Иван Юркович, постоянный наблюдатель при Женевском отделении ООН, выступая на 45-й сессии Совета по правам человека, посвящённой этой стране.

В частности, для снятия напряжённости ватиканский дипломат призвал к «искреннему диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и прав». Архиепископ напомнил об ощутимой заботе Папы Франциска обо всей Беларуси и поместной Католической Церкви, которая нашла выражение во время молитвы Angelus 16 августа и была подтверждена недавним визитом в страну секретаря по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Надеясь на «более глубокое понимание миссии Церкви и той роли, какую она играет в содействии социальному примирению и сплочённости общества», монсеньор Юркович призвал к тому, чтобы демонстрации носили мирный характер, чтобы был выслушан голос народа и соблюдены его права.

«Стремясь к мирному и быстрому урегулированию продолжающейся напряженности, Святейший Престол остаётся открытым для любых дальнейших обсуждений, которые могут привести к необходимому миру», – заявил в конце выступления архиепископ.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News