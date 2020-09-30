Святейший Престол и Китай: почему было принято Соглашение о назначении епископов

В октябре будет принято решение по предложению Ватикана продлить временные нормы в экспериментальном порядке. «Стоит продолжить», — пояснил кардинал Паролин.

Временное соглашение о назначении епископов, подписанное 22 сентября Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, вошло в силу через месяц после подписания, и, таким образом, его срок истекает 22 октября этого года. Оно было подписано в Пекине на два года в экспериментальном порядке, прежде чем будет подтверждено окончательно или же будет принято иное решение. Кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин на днях пояснил, что есть намерение предложить китайским властям продлить соглашение, продолжая применять его как временное, «так же, как это происходило в первые два года, чтобы еще раз оценить его пользу для Церкви в Китае». Несмотря на медлительность и трудности, усугубленные в последние десять месяцев пандемией, Паролин утверждает: «Мне кажется, что было обозначено направление, в котором стоит двигаться дальше, а там будет видно».

Начиная с первого сообщения, опубликованного совместно Св. Престолом и китайским правительством 22 сентября 2018 года, сразу же была определена материя Соглашения: она не относится напрямую к дипломатическим отношениям между Св. Престолом и Китаем, к правовому статусу Католической Церкви в Китае или к отношениям между духовенством и властями в стране. Временное соглашение касается исключительно процесса назначения епископов, существенного вопроса для жизни Церкви и для общения пастырей Католической Церкви в Китае с епископом Рима и с епископами всего мира. Цель Временного соглашения, таким образом, никогда не была чисто дипломатической и тем более политической, но она всегда была подлинно пастырской: эта цель заключается в том, чтобы у верных католиков были епископы, которые находятся в полном общении с Преемником Петра и в то же время признаны властями Китайской Народной Республики.

В «Послании китайским католикам и Вселенской Церкви», написанном в сентябре 2018 года, сразу после подписания Временного соглашения, Папа Франциск напомнил, что в последние десятилетия раны и разделения в лоне Католической Церкви в Китае были сосредоточены «прежде всего вокруг фигуры епископа как хранителя подлинности веры и гаранта церковного общения». Вмешательство политических структур во внутреннюю жизнь католических общин спровоцировало феномен так называемых подпольных общин, которые пытались уйти от религиозно-политического государственного контроля.

Прекрасно осознавая, какие раны были нанесены церковному общению немощами и ошибками, но также и неуместным давлением на людей извне, после многих лет продолжительных переговоров, начатых и продолженных его предшественниками, Папа Франциск восстановил полное общение с китайскими епископами, хиротонисанными без Папского мандата. Это решение было принято после рассуждений, молитвы и анализа каждой отдельной личной ситуации. Единственной целью Временного соглашения, уточнил Папа, была «поддержка и продвижение возвещения Евангелия в Китае и восстановление полного, видимого единства в Церкви».

Первые два года привели к новым епископским назначением в согласии с Римом, а власти Пекина официально признали некоторых епископов. Итоги – учитывая и пандемию, которая фактически заблокировала контакты в последние месяцы — позитивны, хотя и ограниченны, и они побуждают идти дальше, применяя Соглашение в течение еще некоторого времени.



Андреа Торниелли

Источник: Vatican News