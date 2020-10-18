Святейший Отец встретился с карабинерами, несущими службу в окрестностях площади Святого Петра

17 октября Папа Франциск принял на аудиенции группу карабинеров «Сан-Пьетро», которая несёт службу в окрестностях Ватикана, сотрудничая с ватиканскими правоохранительными органами.

Вместе с другими подразделениями Итальянских вооруженных сил карабинеры обеспечивают порядок во время различных мероприятий с участием паломников со всего мира. Выражая признательность за их труд, Папа назвал в особенности добродетель терпения: «терпеливая готовность» отвечать на вопросы людей так же необходима карабинеру, как и готовность следить за соблюдением порядка.

«Работая возле Ватикана и в других районах города, — сказал Папа, — вы призваны уделять особое внимание людям слабым и терпящим трудности, в первую очередь пожилым, — именно они являются корнями нашей культуры, живой памятью нашей культуры. Этому способствуют отношения доверия и стремления к общему благу, которые обычно устанавливаются между карабинерами и народом. Это и правда любопытно: когда мы встречаем карабинера, мы знаем, что можем рассчитывать на его помощь».

Папа пожелал карабинерам из группы «Сан-Пьетро» всегда помнить, что каждый человек любим Богом и достоин уважения.

«Каждое утро, когда я прихожу сюда, в мой кабинет в библиотеке, после молитвы Пресвятой Богородице я подхожу к окну и смотрю на площадь, смотрю на город, и там, у края площади, вижу вас: каждое утро я сердечно вас приветствую и благодарю», — рассказал Папа и затем призвал на всех присутствующих дары Святого Духа, вверив служителей порядка покрову Пресвятой Девы Марии, которую карабинеры традиционно почитают как Virgo fidelis.

Источник: Vatican News