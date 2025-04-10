Папа Римский встретился с британской королевской четой

Святейший Отец в частном порядке принял в Ватикане британскую королевскую чету, которая находилась в Италии с 7 по 10 апреля 2025 года. Папа Франциск и Карл III обменялись взаимными пожеланиями скорейшего выздоровления, сообщает Vatican News.

Встреча состоялась 9 апреля 2025 года — в особенно важный день для королевской семьи: двадцатую годовщину свадьбы короля Карла III и королевы Камиллы и четвёртую годовщину смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мероприятие было закрытым и прошло в ватиканском Доме Святой Марфы, где понтифик проходит реабилитацию после недавней болезни.

10 апреля пресс-служба Святейшего Престола опубликовала официальное заявление: «Папа Франциск вчера вечером провел личную встречу с Их Королевскими Величествами королем Карлом и королевой Камиллой. В ходе беседы Папа выразил им наилучшие пожелания по случаю годовщины их свадьбы и обменялся с Его Величеством пожеланиями скорейшего выздоровления», — говорится в коммюнике Ватикана.

В конце марта король Карл III также был госпитализирован из-за побочных эффектов лечения рака, диагностированного год назад.

О запланированной встрече королевской четы и Понтифика было официально объявлено в начале прошлого месяца, когда Франциск проходил лечение в клинике «Джемелли». Позднее сообщалось, что визит был отложен по обоюдному согласию из-за необходимости отдыха и восстановления Папы. «Их Королевские Величества передают Святейшему Отцу Франциску наилучшие пожелания выздоровления и с нетерпением ждут возможности навестить его в Апостольской Столице, когда он поправится», — гласило заявление Букингемского дворца.

Первоначально целью визита было отметить значительный прогресс в отношениях между Католической Церковью и Церковью Англии. Программа включала экуменическое богослужение в Сикстинской капелле, посвященное теме «Забота о творении».

Карл III — не только король Великобритании, но и глава Англиканской Церкви. В 2019 году, накануне канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена — первого британца, объявленного святым за более чем сорок лет, — тогдашний принц Уэльский написал статью в L’Osservatore Romano, назвав это событие «поводом для празднования не только в Британии и не только для католиков, но и для всех, кто дорожит ценностями, вдохновившими его». Будущий монарх присутствовал на церемонии канонизации в Ватикане 13 октября 2019 года, в конце которой он приветствовал Папу Франциска. Они также встречались 4 апреля 2017 года во время визита принца Чарльза в Ватикан.

Встреча в 2019 году тогдашнего принца Чарльза и Папы Римского Франциска по случаю канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена: