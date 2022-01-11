Святейший Отец провел ежегодную встречу с дипломатами

10 января Папа Франциск встретился с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Св. Престоле, для традиционных поздравлений с наступившим новолетием. Папа назвал эту встречу «семейной» и пригласил «вместе взглянуть на светлые и темные стороны нашего времени».

В эти дни, отметил Папа, «мы увидели, что борьба с пандемией все еще требует значительных усилий со стороны всех». Коронавирус «продолжает создавать социальную изоляцию и сеять жертвы», поэтому очень важно «прилагать дальнейшие усилия, чтобы иммунизировать как можно больше людей».

«Это требует множественного обязательства на личном, политическом уровне и на уровне всего международного сообщества. Прежде всего – на личном уровне. <…> Забота о здоровье – это нравственный долг. К сожалению, мы все больше констатируем тот факт, что живем в мире мощных идеологических контрастов. Часто люди поддаются сиюминутной идеологии, нередко построенной на неподтвержденных новостях и скудно задокументированных фактах», — подчеркнул Папа и еще раз отметил, что именно вакцины являются «самым разумным решением для профилактики болезни».

Святейший Отец призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы все мировое население могло в равной мере иметь доступ к основным видам медицинской помощи и к вакцинам. В особенности Папа обратился к тем государствам, которые работают над созданием «международного инструмента для подготовки к пандемиям и ответа на них, под эгидой ВОЗ», с призывом «осуществлять политику бескорыстного обмена» и привлечь к этому Всемирную торговую организацию, а также Всемирную организацию интеллектуальной собственности с тем, чтобы государства не ставили преград к доступу к диагностическим средствам, лекарствам и вакцинам на всемирном уровне.

Далее Папа упомянул о своих апостольских поездках в ходе ушедшего года: в Ирак, в Будапешт и Словакию, на Кипр и в Грецию, — и перешел к теме миграционного кризиса, поблагодарив правительства, которые принимают и защищают мигрантов. Важно, чтобы Евросоюз был более сплоченным в вопросе управления миграционными потоками, таким же сплоченным, как в реагировании на пандемию, сказал Папа.

Затрагивая вопрос многосторонней дипломатии, Святейший Отец констатировал «кризис доверия»: «Важные резолюции, решения и заявления нередко принимаются без настоящего обсуждения, в котором все страны имеют право голоса. Такое неравновесие, ставшее сегодня драматически очевидным, порождает неприязнь к международным организациям со стороны многих государств и ослабляет многостороннюю систему в ее совокупности, делая ее все менее эффективной в ответе на глобальные вызовы».

Многосторонняя дипломатия должна быть инклюзивной и не может не учитывать отличий и истории отдельных народов. Однако есть и базовые ценности, которые выходят за пределы любого консенсуса: это прежде всего право на жизнь от зачатия до естественного конца и право на религиозную свободу.

Призывая к диалогу и братству как главному пути преодоления кризисов настоящего момента, Папа упомянул в особенности об обстановке в Сирии, в Йемене, Израиле и Палестине, в Ливии, Эфиопии, Судане и Южном Судане, в Мьянме, на Украине и на Южном Кавказе.

«Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны воодушевлять все вовлеченные стороны для поиска приемлемых и долгосрочных решений на Украине и на Южном Кавказе, равно как и для того, чтобы избежать новых кризисов на Балканах, в первую очередь в Боснии и Герцеговине».

Переходя к теме ядерных вооружений, Папа снова подтвердил позицию Святейшего Престола: «Ядерное оружие – это несоразмерный и неуместный инструмент для ответа на угрозы безопасности в 21-м веке, а обладание им безнравственно».



Источник: Vatican News