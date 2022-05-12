Папа Франциск: проблема рождаемости – это настоящая социальная катастрофа наших дней

12 мая Папа Франциск обратился с посланием к участникам симпозиума «Генеральных штатов рождаемости», организованного в Риме итальянским Форумом объединений семей. Передает русская служба Vatican News.

Папа отмечает, что «на Западе существует экзистенциальная периферия, которая не сразу бросается в глаза»: речь идёт о супругах, которые хотят, но не могут иметь ребенка. Будучи не в состоянии реализовать свою семейную мечту, они «снижают планку желаний и довольствуются посредственными заменителями, такими как бизнес, автомобиль, путешествия, ревностная опека над свободным временем». Красота семьи, богатой детьми, рискует стать утопией, трудноосуществимой мечтой, подчёркивает Святейший Отец:

«Меня пугает эта новая нищета, эта прокреационная бедность тех, кто сбрасывает со счетов желание счастья, смиряется с приглушением своих величайших стремлений, довольствуется малым и перестаёт надеяться на великое. Да, это трагическая бедность, ибо она разрушает величайшее богатство человека: оно в том, чтобы нести в мир жизнь, заботиться о ней, с любовью передавать другим то, что получено в собственной жизни».

Не замечать проблему падения рождаемости – недальновидно, подчёркивает Папа: это значит перестать смотреть в будущее, капитулировать перед лицом проблем. Однако работа участников римского симпозиума утверждает обратное: они не хотят сдаваться и надеются «вопреки цифрам, которые неумолимо ухудшаются из года в год». Всё может измениться «если мы без страха, выходя за рамки узких интересов и идеологических барьеров, будем работать сообща». Епископ Рима выражает надежду, что «на всех уровнях – институциональном, медийном, культурном, экономическом и социальном – будет продвигаться, совершенствоваться и осуществляться конкретная политика, направленная на возобновление рождаемости». Этот вопрос способен объединять, а не разделять: «Компании, банки, ассоциации, профсоюзы, спортсмены, актёры, писатели, политики – все вместе, чтобы подумать о том, как снова начать надеяться на жизнь».

В конце послания Папа Франциск подчёркивает:

«Пришло время дать реальные ответы семьям и молодым людям: надежда не может и не должна умереть от ожидания. Я прошу Бога благословить ваше обязательство. Я рядом с вами и болею за вас, чтобы вместе мы смогли переломить ход этой холодной демографической зимы».