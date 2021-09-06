Святейший Отец призвал поддержать афганцев

Папа Франциск вновь призвал поддержать афганцев, ищущих убежища. В своем приветствии после молитвы «Ангел Господень» он заверил, что молится о самых уязвимых среди них, о том, чтобы многие страны приняли их и защитили всех, кто ищет новую жизнь.

«Я также молюсь о внутренних беженцах, дабы они получили помощь и защиту; о молодых афганцах, дабы они получили образование, которое является необходимым благом для человеческого развития, и о том, чтобы все афганцы, как дома, так и в странах транзита и в принимающих странах, жили с достоинством в мире и братстве со своими ближними», — сказал Папа.

Источник: Vatican News