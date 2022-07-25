Святейший Отец прибыл в Канаду (+ ФОТО)

24 июля в 11 часов по местному времени Папа Франциск прибыл в Канаду. После перелета, продолжавшегося около 10 с половиной часов, самолет с Епископом Рима на борту приземлился в международном аэропорту Эдмонтона, где пройдут первые два дня визита, первого этапа 37-го апостольского путешествия. Сообщает русская служба Vatican News.

В аэропорту Святейшего Отца приветствовали гражданские и церковные власти, в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также представители коренных народов в традиционных костюмах, исполнившие песнопения своих общин.

После официальной церемонии Папа направился на автомобиле в семинарию Св. Иосифа, в которой он будет проживать во время посещения Эдмонтона.

Святейший Отец неоднократно подчёркивал особенность этого апостольского визита: он хотел бы не только укрепить в вере коренные народы, общество и поместную Церковь, но и призвать их к сближению.

Канадская пресса приняла во внимание особый характер этого визита и, в частности, в национальных изданиях подробно рассказывает о причинах поездки Святейшего Отца. Пресс-центр, организованный по этому случаю в Эдмонтоне, принял около 400 журналистов со всего мира, – представителей печатных СМИ, радио, телевидения и веб-сайтов: они будут детально информировать о ходе визита, который затронет также Квебек и самый северный регион Канады.