Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с 95-летием

Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с 95-летием

Апрель 14, 2022

Вечером 13 апреля Святейший Отец посетил ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, чтобы лично поздравить Папу Ратцингера с наступающей Пасхой и 95-м днём рождения. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению директора Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни, накануне пасхального триденствия посетил Папу на покое Бенедикта XVI, чтобы выразить ему наилучшие пожелания в связи с пасхальными празднествами, а также с 95-летием Папы на покое, которое будет отмечаться 16 апреля.

Встреча иерархов состоялась около шести часов вечера в монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где живёт в затворничестве с мая 2013 года, после отставки от Апостольского престола.

«После краткой и тёплой беседы и совместной молитвы Папа Франциск вернулся в Дом Святой Марфы», – заявил директор пресс-службы Ватикана.

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