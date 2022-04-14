Папа Франциск поздравил Бенедикта XVI с 95-летием

Вечером 13 апреля Святейший Отец посетил ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, чтобы лично поздравить Папу Ратцингера с наступающей Пасхой и 95-м днём рождения. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению директора Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни, накануне пасхального триденствия Папа Франциск посетил Папу на покое Бенедикта XVI, чтобы выразить ему наилучшие пожелания в связи с пасхальными празднествами, а также с 95-летием Папы на покое, которое будет отмечаться 16 апреля.

Встреча иерархов состоялась около шести часов вечера в монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где Йозеф Ратцингер живёт в затворничестве с мая 2013 года, после отставки от Апостольского престола.

«После краткой и тёплой беседы и совместной молитвы Папа Франциск вернулся в Дом Святой Марфы», – заявил директор пресс-службы Ватикана.