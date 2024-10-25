Святейший Отец освятил список иконы «Salus Populi Romani» для Архиепархии Божией Матери в Москве

В пятницу 25 октября Папа Франциск благословил список чудотворной римской иконы «Salus Populi Romani», по преданию написанной самим апостолом Лукой, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

В этом событии участвовали российские католические иерархи — архиепископ Павел Пецци и епископ Клеменс Пиккель — которые в данный момент находятся в Риме, а также монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится знаменитый образ Пресвятой Богородицы.

В течение всего Юбилейного года по приходам России будет совершаться паломничество иконы «Salus Populi Romani», дарованной Святейшим Отцом. Все церкви, в которых будет находиться эта икона, на время ее пребывания станут местом юбилейных паломничеств.