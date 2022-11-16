Папа выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Стамбуле

Папа Франциск выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в результате теракта в Стамбуле. Соответствующая телеграмма от его имени была направлена во вторник государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Его Святейшество Папа Франциск был глубоко опечален, узнав о гибели людей в воскресенье в Стамбуле. Он выражает соболезнования семьям и друзьям погибших и заверяет в своей духовной близости пострадавших и тех, кто скорбит о своих близких, — отмечается в тексте документа, который цитирует ТАСС. — Он молится о том, чтобы никакой акт насилия не помешал усилиям народа Турции построить общество, основанное на ценностях братства, справедливости и мира».

В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление. В рамках расследования дела задержаны 50 человек, в том числе предполагаемая исполнительница акции насилия.