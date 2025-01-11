Святейший Отец молится о жертвах пожаров в Лос-Анджелесе

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с масштабными лесными пожарами в округе Лос-Анджелеса (США), в результате которых, по предварительным данным, погибли одиннадцать человек и нанесён значительный ущерб. Из зоны бедствия эвакуированы более 100 000 жителей.

В телеграмме на имя президента католического епископата США архиепископа Хосе Орасио Гомеса Святейший Отец заверяет в духовной близости поместную Церковь и всех пострадавших. Вверяя души погибших милости Всемогущего Бога, Епископ Рима выражает сердечные соболезнования тем, кто скорбит об утрате своих близких. Папа возносит молитвы о сотрудниках спасательных служб и преподаёт апостольское благословение в качестве залога утешения и силы в Господе, говорится в послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.



Источник: русская служба Vatican News