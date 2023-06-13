Святейший Отец: мир требует братства, а братство требует встречи

Святейший Отец: мир требует братства, а братство требует встречи

Июнь 13, 2023

В субботу 10 июня в Ватикане прошла всемирная , посвященная братству. Церемония ее открытия состоялась во Дворце Канцелярии в присутствии лауреатов Нобелевской премии. А затем на площади Святого Петра вдохновленные энцикликой более тридцати нобелевских лауреатов зачитали декларацию, в которой они призывают к более справедливому и братскому миру, предлагая всем людям доброй воли подписать ее. Викарий Его Святейшества для Града кардинал зачитал послание Папы Франциска участникам, передает Vatican News.

«Я рад вновь заявить вместе с вами о желании братства и мира для жизни всего мира», — пишет Папа.

« нуждается не в теориях, а в конкретных поступках и общих решениях, которые могут создать из него культуру мира. Мы должны думать не о том, что нам может дать общество и мир, но что может дать каждый из нас своим братьям и сестрам. Вернувшись домой, давайте подумаем, какой конкретный жест братства можно сделать: помириться в семье, с друзьями или соседями, помолиться о тех, кто нас ранил, обратить внимание на тех, кто нуждается, и помочь им, принести слово мира в школу, в университет или в общественную жизнь», — поясняет , призывая «помазать бальзамом нежности» взаимоотношения между людьми и между народами и никогда не уставать говорить «нет» войне, во имя Бога и во имя каждого человека, жаждущего мира.

Признавать в другом человеке брата – это «не пустое слово, но самая конкретная вещь, какую каждый из нас может сделать». Признать в другом брата означает «преодолеть логику компаньонов, которые вместе только ради интереса, и уметь выходить за пределы кровных или этнических уз, признающих лишь себе подобных, но не иных», — отметил Святейший Отец и сослался на притчу о Добром самарянине: он останавливается и проявляет сострадание к иудею, нуждающемуся в помощи. Хотя они принадлежали к враждебным культурам и враждебным территориям, для Доброго самарянина тот, кого он обнаружил на дороге, был в первую очередь человеком, который нуждался в помощи.

«Когда люди и общества выбирают братство, меняется сама политика», — констатировал Папа и поблагодарил организаторов встречи за «Декларацию об общечеловеческом братстве», разработанную утром 10 июня лауреатами Нобелевской премии.

«Давайте сделаем так, чтобы это было первым шагом целого пути и был запущен процесс братства», — пожелал участникам встречи Папа Франциск.

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