Святейший Отец: мир требует братства, а братство требует встречи

В субботу 10 июня в Ватикане прошла всемирная встреча, посвященная братству. Церемония ее открытия состоялась во Дворце Канцелярии в присутствии лауреатов Нобелевской премии. А затем на площади Святого Петра вдохновленные энцикликой Fratelli Tutti более тридцати нобелевских лауреатов зачитали декларацию, в которой они призывают к более справедливому и братскому миру, предлагая всем людям доброй воли подписать ее. Викарий Его Святейшества для Града Ватикан кардинал Мауро Гамбетти зачитал послание Папы Франциска участникам, передает Vatican News.

«Я рад вновь заявить вместе с вами о желании братства и мира для жизни всего мира», — пишет Папа.

«Братство нуждается не в теориях, а в конкретных поступках и общих решениях, которые могут создать из него культуру мира. Мы должны думать не о том, что нам может дать общество и мир, но что может дать каждый из нас своим братьям и сестрам. Вернувшись домой, давайте подумаем, какой конкретный жест братства можно сделать: помириться в семье, с друзьями или соседями, помолиться о тех, кто нас ранил, обратить внимание на тех, кто нуждается, и помочь им, принести слово мира в школу, в университет или в общественную жизнь», — поясняет Папа Франциск, призывая «помазать бальзамом нежности» взаимоотношения между людьми и между народами и никогда не уставать говорить «нет» войне, во имя Бога и во имя каждого человека, жаждущего мира.

Признавать в другом человеке брата – это «не пустое слово, но самая конкретная вещь, какую каждый из нас может сделать». Признать в другом брата означает «преодолеть логику компаньонов, которые вместе только ради интереса, и уметь выходить за пределы кровных или этнических уз, признающих лишь себе подобных, но не иных», — отметил Святейший Отец и сослался на притчу о Добром самарянине: он останавливается и проявляет сострадание к иудею, нуждающемуся в помощи. Хотя они принадлежали к враждебным культурам и враждебным территориям, для Доброго самарянина тот, кого он обнаружил на дороге, был в первую очередь человеком, который нуждался в помощи.

«Когда люди и общества выбирают братство, меняется сама политика», — констатировал Папа и поблагодарил организаторов встречи за «Декларацию об общечеловеческом братстве», разработанную утром 10 июня лауреатами Нобелевской премии.

«Давайте сделаем так, чтобы это было первым шагом целого пути и был запущен процесс братства», — пожелал участникам встречи Папа Франциск.