Святейший Отец: «Деньги должны служить, а не править»

3 июня Папа Франциск встретился с участниками симпозиума на тему «Диалог об устойчивом и целостном финансировании», организованного фондом Centesimus Annus Pro Pontifice. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Папа напомнил, что этот проект разрабатывался в Милане в течение последних двух лет с «непростой целью: инициировать диалог между финансами, гуманизмом и религией». Совместить эффективность с целостной устойчивостью, инклюзивностью и этикой – это благородная задача, подчеркнул Папа. Социальное учительство Церкви может служить верным компасом в анализе финансовых процессов, «чтобы осудить их недостатки и предложить конкретные меры по их исправлению», причём эксперты в этих вопросах облечены в серьёзную ответственность, отметил Епископ Рима:

«Вам нужно понять, каким образом уменьшить беззаконие. ‘Не игнорирующая этику финансовая реформа потребовала бы от ведущих политиков энергично сменить свою позицию. <…> Деньги должны служить, а не править!’ (Evangelii gaudium 58). Однажды я услышал мнение одного политического обозревателя: ‘Эта страна управляется из карманов’, – и это весьма скверно…».

Требуются конкретные шаги, ибо «на карту поставлена судьба самых неимущих, которые изо всех сил пытаются найти средства для достойной жизни»:

«Денежная помощь бедным всегда должна быть временным средством для преодоления чрезвычайных ситуаций. Настоящая цель должна заключаться в том, чтобы дать им возможность жить достойно благодаря работе».

Святейший Отец привёл в пример испанских теологов XVI века, которые давали этические оценки в сфере торговли шерстью и призывали к «конкретным действиям, чтобы изменить ситуацию ради общего блага». Их пример остаётся актуальным и по сей день:

«В наши дни доминирует технократическая парадигма, поэтому необходима новая культура, способная дать место достаточно прочной этике, культуре и духовности».

В конце обращения Папа отметил, что методом и стилем работы финансистов должен быть диалог, ибо это «всегда лучший путь».