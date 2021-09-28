Святейший Отец дал аудиенцию членам Папской академии защиты жизни

27 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции членов Папской академии защиты жизни, которые участвуют в трёхдневной пленарной ассамблее на тему «Здравоохранение в глобальной перспективе. Пандемия, биоэтика, будущее». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к учёным, Папа отметил, что из-за пандемического кризиса «крик земли и бедных» звучит ещё громче, а изучение многих серьёзных вопросов, возникших за последние два года, – задача не из лёгких. Люди становятся жертвами «культуры отбросов», и это особенно относится к «нежеланным» детям, к законам об абортах, который напрямую казнит нерождённых. Сегодня это стало нормой, уродливой привычкой, являющейся настоящим убийством: «Правильно ли для решения проблемы лишать человека жизни? Правильно ли нанимать киллера для решения проблемы?», – задался вопросом Папа.

Необходимо внимательно анализировать происходящее, делать выводы и принимать конкретные решения для успешного выхода из кризиса. Теперь стала очевидной глубокая взаимозависимость между человеческой семьёй и «общим домом», подчеркнул Папа: к сожалению, западное общество склонно забывать об этой взаимосвязи, и «горькие последствия этого – перед нашими глазами». Поэтому необходима синергия между различными дисциплинами: биологией и гигиеной, медициной и эпидемиологией, экономикой и социологией, антропологией и экологией. Требуется не только исследование феноменов, но и поиск технологических, политических и этических критериев действия в отношении систем здравоохранения, семьи, мира труда и защиты окружающей среды.

Такой подход, подчеркнул Святейший Отец, особенно важен в области здравоохранения, поскольку здоровье и болезнь определяются не только природными процессами, но и социальной жизнью. В наше время многие серьёзные проблемы игнорируются из-за неадекватной мобилизации ресурсов, например, малярия, туберкулёз и плохие санитарные условия ежегодно уносят миллионы жизней. Восприятие серьёзности этих проблем сильно отличается от противодействия COVID-19, отметил Епископ Рима. Меры для обуздания пандемии побуждают нас задуматься о том, что «значит быть уязвимым и каждый день жить в неопределённости», и взять на себя ответственность за тех, кто нуждается не только в вакцинах, но и в питьевой воде и насущном хлебе.

Исследование проблем здравоохранения помогает понять взаимосвязь таких явлений, как уровень заработной платы, образовательный ценз, районы проживания, отметил Папа. Человеческая жизнь и здоровье являются фундаментальными ценностями для всех, они зиждутся на неотъемлемом достоинстве человека, и поэтому за ними должны следовать адекватные усилия по преодолению неравенства в вопросах защиты жизни, в частности, справедливое и всеобщее распределение вакцин.

В этом отношении Папская академия защиты жизни, подчеркнул Епископ Рима, может внести ценный вклад, участвуя в общественных дебатах и в совместных инициативах международных организаций, заботящихся надлежащем здравоохранении. При этом нужно быть верными свидетелями христианского антропологического послания, вдохновлённого Божьим откровением, дабы помочь нашим современникам заново открыть «первичное право на жизнь от зачатия до естественного конца». Папа Франциск выразил признательность ватиканским учёным за их исследования новых технологий на жизнь человека, в области этики искусственного интеллекта, а также за активное участие в работе комиссии Святейшего Престола по преодолению пандемии коронавируса.

В конце встречи Епископ Рима вверил работы пленарной ассамблеи материнской опеке Пресвятой Девы Марии и преподал участникам встречи апостольское благословение.