Святейший Отец благодарен всем за добрые пожелания и молитвенную поддержку

7 июля 2021 года директор Зала печати Св. Престола Маттео Бруни поделился актуальной информацией о состоянии здоровья Папы Римского, которому в минувшее воскресенье была проведена плановая операция на кишечнике.

«Послеоперационный период Его Святейшества Папы Франциска проходит удовлетворительно и продолжается нормально. Святейший Отец продолжает регулярно питаться и приостановил инфузионную терапию. Окончательный гистологический анализ подтвердил тяжелый стеноз дивертикула с признаками склерозирующего дивертикулита», — сказал представитель Апостольской Столицы.

Глава пресс-службы Ватикана также сообщил, что Папа Франциск был тронут многочисленными посланиями и выражениями любви, которые он получил в эти дни, и выразил благодарность за близость и молитву, передает Vatican News.

25 жандармов Ватикана и 25 итальянских полицейских охраняют безопасность Папы в университетской клинике «Джемелли».

Итальянское информационное агентство ANSA также сообщило, что помимо персонала этой римской больницы о Святейшем Отце заботятся и несколько медицинских специалистов из Ватикана.

Длинный коридор, ведущий в палату понтифика, находится под контролем жандармерии Ватикана, Правоохранительной инспекции Ватикана и службы безопасности клиники. Папская комната имеет большие окна, выходящие на главный вход в больницу.

Речь идет о той самой комнате, в которой семь раз во время своего понтификата лечился св. Иоанн Павел II, впервые — после покушения на него 13 мая 1981 года. В связи с частыми посещениями клиники Папа Войтыла иронично назвал это место «Ватиканом №3» в честь Апостольского дворца и летней резиденции римских понтификов в Кастель-Гандольфо.

Помимо кровати и необходимого медицинского оборудования в папской палате есть место для молитв и служения Св. Мессы, телевизор, небольшой столик и дополнительная гостиная.