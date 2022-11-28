Святая Земля: Папа Римский призывает к диалогу перед лицом нового насилия

27 ноября, приветствуя паломников после чтения воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск выразил беспокойство по поводу ожесточенных столкновений в Палестине и Израиле, где в прошлую среду произошло два теракта. Передает русская служба Vatican News.

«Я с тревогой слежу за ростом насилия и столкновений, которые уже несколько месяцев происходят в Государстве Палестина и Израиле», – сказал Папа, напомнив, что в результате терактов в Иерусалиме погиб молодой израильтянин и многие другие получили ранения, а в тот же день во время вооруженных столкновений в Наблусе погиб палестинский мальчик.

Папа отметил, что насилие убивает будущее, ломая жизни молодых и ослабляя надежду на мир. Епископ Рима призвал верующих молиться «об этих погибших молодых людях и их семьях, особенно о матерях».

Святейший Отец призвал израильские и палестинские власти к мирному сосуществованию, выразив надежду, что воюющие стороны «с большей готовностью примут к сердцу» поиск диалога и укрепление взаимного доверия, что необходимо для достижения мира на Святой Земле.

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Папа призвал молиться о жителях итальянского острова Искья, пострадавшего от проливных дождей, наводнения и оползней.

В результате стихии, по последним данным, погибли два человека и еще одиннадцать пропали без вести.

«Молюсь о жертвах, о пострадавших и обо всех спасателях», – сказал Папа Римский.

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Святейший Отец приветствовал участников марша в знак осуждения сексуального насилия в отношении женщин, отметив, что, к сожалению, это повсеместная реальность, и она даже используется как оружие на войне.

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Папа Франциск также вспомнил в молитве Буркхарда Шеффлера, бездомного, который умер от холода три дня назад у колоннады Бернини на площади Святого Петра.