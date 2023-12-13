Святая Земля: католическая церковь в Газе повреждена авиаударом

Единственный католический приход в секторе Газа – церковь Святого Семейства – получила повреждения в результате израильских бомбардировок соседних зданий, сообщает «Благовест-инфо».

Пресс-служба фонда «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not) со ссылкой на Латинский Патриархат Иерусалима передает, что осколками ракет были уничтожены баки для воды и солнечные батареи, установленные на крыше храма и принадлежащих ему зданий. Повреждения получили также сами приходские здания и принадлежащие общине автомобили. К настоящему времени у прихода кончилось топливо для генераторов, в результате община осталась без электричества и коммуникации. «Только чудо уберегает нас от большой катастрофы», – заявил один из партнеров Католического благотворительного фонда в Газе.

В ноябре фонд Kirche in Not также сообщал, что в приходе Святого Семейства нашли приют 750 человек, лишившихся крова в результате боевых действий в Газе. Среди них – 100 детей и 70 человек с особыми потребностями. Им помогают живущие при приходе монахини из общин Сестер розария и Миссионерок милосердия.

В секторе Газа живет около тысячи христиан. Как заявил в интервью Vatican News настоятель прихода Святого Семейства о. Габриэль Романелли, католиков из них – 135 человек. При храме действуют три школы, два дома для инвалидов (для детей и взрослых) под управлением сестер Матери Терезы, центр для детей, страдающих буллезным эпидермолизом, отделение «Каритас», инициативы помощи бедным.



На фото — палестинские дети на открытии рождественской елки в церкви Святого Семейства г. Газа, 18 декабря 2021 года: