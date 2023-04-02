Св. Месса Вербного воскресенья в Ватикане. Папа: возлюбим Иисуса в каждом забытом и отверженном человеке (+ ФОТО)

Утром 2 апреля Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра традиционное богослужение Вербного воскресенья, которое началось у обелиска с благословения пальмовых и оливковых ветвей и продолжилось торжественной процессией. В Святой Мессе приняли участие около 60 тысяч верующих и паломников со всего мира. Передает русская служба Vatican News.

«Боже Мой, Боже Мой! – для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27,46). Эти слова – единственные, которые в сегодняшнем Евангелии исходят из уст Распятого; они «ведут нас в самое сердце мучений Христа, к кульминации страстей, которые Он претерпел ради нашего спасения», отметил в своей проповеди Святейший Отец. В час распятия Господь испытывал бесчисленные физические и душевные муки, но самой угнетающей была непостижимая богооставленность: Христос видит закрытое небо и переживает горькое крушение. Он взывает к Всевышнему: «Почему Ты Меня оставил?».

Папа Франциск отметил, что глагол «оставить» появляется в Библии в моменты крайней боли: во времена отвержения и предательства, вдовства и сиротства, несправедливости, одиночества и болезни. Христос испытал это на Кресте, взяв на Себя грехи целого мира; в кульминационный момент единородный и возлюбленный Сын пережил самую чуждую для Него ситуацию: удалённость от Бога. Господь это сделал исключительно ради нас, желая быть с людьми до конца, чтобы никто не считал себя одиноким и потерянным. Иисус пережил богооставленность, чтобы в самые невыносимые и безнадёжные моменты жизни быть рядом с нами, подчеркнул Папа, отметив, что Господь спасает нас «изнутри» наших неразрешимых вопросов: именно оттуда Он высвобождает надежду. На Кресте, чувствуя себя крайне покинутым, Иисус не поддаётся отчаянию, но молится и предаёт Себя в руки Отца (см. Лк 23,46). Даже тогда Он продолжает любить Своих, оставивших Его одного, и великодушно прощает Своих палачей (ст. 34). «Здесь бездна нашего зла погружается в ещё большую любовь», и наши страдания заключаются в любящие объятья Божьего милосердия.

Бесконечная любовь Христа способны превратить наши каменные сердца в сердца из плоти, умеющие сострадать и быть нежными, подчеркнул Святейший Отец: «Богооставленный Христос побуждает нас искать и любить Его в отверженных людях», ведь в них пребывает Он Сам – Искупитель, снизошедший в глубины нашего человеческого естества. Именно поэтому Он хочет, чтобы мы заботились о братьях и сёстрах, которые больше всего похожи на Него в своём крайнем проявлении боли и одиночества. Сегодня целые народы подвергаются эксплуатации, и о них не вспоминают; есть множество отверженных бедняков, мигрантов, заключённых, бездомных. Среди современных изгоев – нерождённые дети, одинокие старики, всеми забытые больные, инвалиды, «молодёжь, которая чувствует зияющую пустоту внутри, ибо никто не слушает её крик боли».

Для нас, учеников Отверженного, отметил Папа, никто не может быть оставлен на произвол судьбы: будем помнить, что отверженные – «это живые иконы Христа», которые напоминают о Его безграничной любви и оставленности, спасающей от одиночества и опустошения. Будем же любить Иисуса в каждом забытом и отверженном человеке – только так мы сможем уподобиться Тому, Кто ради нас «уничижил Себя Самого» (Фил 2,7), подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.