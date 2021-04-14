Святая Месса в Кафедральном соборе Новосибирска в честь 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России (ФОТО)

Фоторепортаж ТВ «Кана» о том, как в памятный день 13 апреля 2021 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске молитвенно отметили 30-летний юбилей восстановления структур Католической Церкви в России. Святую Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии Преосвященный Владыка Иосиф Верт: